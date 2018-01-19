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買黃金珠寶不到50萬 免驗身分證

2018-01-19 11:31經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

到銀樓買黃金珠寶，只要民眾付現購買50萬以下的黃金珠寶即可免驗身分證。。 路透
到銀樓買黃金珠寶，只要民眾付現購買50萬以下的黃金珠寶即可免驗身分證。。 路透
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銀樓買黃金珠寶，經濟部放寬小額交易免驗身分證。為擺脫銀樓業寒冬，解決銀樓業上門光顧的客人大多不願意拿出身分證留下交易紀錄的問題，經濟部將放寬，只要民眾付現購買50萬以下的黃金珠寶即可免驗身分證。

買黃金鑽石不論是作佳節喜慶賀禮用途，或是為看好時機投資用，依照現行規定，為配合國際防制洗錢與打擊資恐，除了買價值不到新台幣50萬元的飾金或首飾外，客人只要付現買金塊或是裸鑽，不管金額大小，店家都必須依規定，請客人出示身分證明，記錄身分資料及交易內容，大大影響客戶購買意願，衝擊銀樓業生意，營收溜滑梯。

為擺脫銀樓業寒冬，解決銀樓業上門光顧的客人多不願意拿出身分證留下交易紀錄的問題，因此經濟部參考「國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force）」第22項建議，「貴金屬與寶石交易商進行15,000美元/歐元以上之等值現金交易時應進行客戶審查」的標準。

經濟部擬具「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第3條草案，修正銀樓業未達50萬元的現金交易，除疑似洗錢外，不用拿身分證明，希望讓銀樓業買氣不再因為洗錢防制而冷吱吱，提高買氣、擺脫黃金珠寶業者的冰河時期，同時也符合國際反洗錢的建議指標。

銀樓洗錢防制身分證
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