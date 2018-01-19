建立共同信仰 資誠掌舵人：不能讓所裡會計師各擁山頭

2018-01-19 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



「建立共同的信仰及文化、永續發展的機制」，這是資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏上任半年來的管理哲學，就像一位掌舵的船長，他清楚知道資誠該航向何方。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏。 聯合報系資料照 分享 facebook 去年初，51歲的周建宏接任資誠執行長，確立了自去年7月起，接下台灣四大會計師事務所上市櫃公司簽證市占率排名第二的掌舵人，從那一刻開始，他就開始思索資誠的未來。

「雄才大略」是資誠前所長薛明玲眼裡的周建宏；因此，他擘劃了資誠未來五年、十年的願景。樂觀、真誠、勇於接受挑戰則是他的人格特質，而誠信正是會計師最重要的。

周建宏表示，會計師就像「企業的醫生」，而會計師事務所最高的境界就是：不論企業知不知道自己的問題所在，或者因應新局時，都可以主動幫助企業找到問題、找到對的人、對的方法，共同解決問題。

而當客戶想要找最值得信賴的人、最懂的人時，「想到的就是資誠」，周建宏說，他四年任內能否達到仍是未知數，但他一定帶領資誠同仁「一起邁向這個境界」。

身為四大會計師事務所的leader，和一般企業的leader大不同。企業的leader「說了算」，政策一定貫澈執行，做不到，就「炒魷魚」，但合夥組織的會計師事務所，類似聯合執業，周建宏指出，管理哲學和一般企業很不一樣。

周建宏說，不能讓所裡的會計師各擁山頭，如同一盤散沙，這和「靠行」的小事務所沒有兩樣，因此，他上任以來花了很多時間在建立資誠共同的信仰及文化，及永續發展的機制。

「希望不是因為我這個人坐在這個位子上；而是因制度促成這樣的信仰及文化、機制，讓資誠傳承下去。」周建宏說：「我不是強勢的leader，但希望所內同仁的凝聚力夠強！」有一個制度讓大家往同一個方向前行。

「建立社會信任，解決重要問題」，這是全球資誠存在的價值，也正是周建宏想要建立的企業信仰及文化。建立社會信任，周建宏說，不只是客戶的信任，還包含客戶的客戶、主管機關、投資人，「信任感越高，資誠的存在價值就越高」。

而要形塑這樣的信仰及文化，誠信、關懷、合作、創意和進取則是五大原則。他舉例，誠信是最重要的，而誠信的最高境界是生命共同體的信任，即每一個人都會貢獻自己所長。

至於解決重要問題，周建宏說，創意和進取是很重要的二個原則，進取是make a difference，即差異化，要和其他三大事務所不一樣，讓外界看到「PwC」的價值。

為了建立共同的信仰及文化，上任以來，周建宏花了很多時間和同仁溝通，也說到做到，身體力行，並透過策略、組織和人才三大面向落實，即台大創意創業中心學程主任李吉仁所說的文化、戰略、組織、人才四個成功的方針。

他選擇了十個重點領域，要當「絕對的領頭羊」，提供從策略到執行的完整解決方案，要讓「One PwC」瑯瑯上口；也成立了透明、高效能的矩陣式組織，強化橫向聯繫。

此外，他也開始著手接班團隊的培養，從所裡40幾歲的中壯年會計師中，找尋具備五力：專業力、業務力、關係力、跨界力和領導力的人才，期盼資誠永續經營下去。