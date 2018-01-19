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影／「沒說過我要選」 蔣萬安宣布不參選台北市長

全台都在射程內！俄S-400防空飛彈已運往大陸

1月19日重要財經行事曆

2018-01-19 07:50經濟日報 記者陳彥甫╱即時報導

◎台灣

中鋼第2季開盤前統計下游需求量截止日

台積電幼兒園台中園開幕記者會

台橡年度記者會

1111人力銀行「上班族年後轉職意向調查」

股東臨時會：華美

增資股上市：三顧、力麗店、臺龍

◎中國大陸與香港地區

國家統計局發布季度主要行業增加值初步核算報告

◎美國

密西根大學1月消費者信心指數

政府運作權宜支出法案到期

奇異財報

◎德國

12月PPI

◎泰國

外匯存底

◎紐西蘭

12月製造業PMI

台積電股東臨時會
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

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