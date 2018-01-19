財富報告：台3,000萬級有錢人 將達31萬人

2018-01-19 02:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北報導



中國信託商業銀行與資誠聯合會計師事務所昨（18）日發布國內第一份台灣高資產客群財富報告，估計我國資產3,000萬元以上個人今年將達31.7萬人，總資產合計18.7兆元，平均每人資產5,904萬元。

資誠會計師事務所所長周建宏表示，資誠過往都是針對全球高資產戶發表財富報告，這次應中信銀行邀請，首次針對台灣高資產客戶發表財富報告。高資產意指，個人持有流動資產扣除自住不動產後達到3,000萬元以上。

調查顯示，台灣有錢人的資產增值速度，超過有錢人的人數增加速度。過去三年來，我國資產3,000萬元以上個人，資產總值平均每年成長3.6%；人數方面，平均每年成長1.1%，過去三年來大約增加1萬人。

67%高資產客群表示，將在三年內啟動傳承計畫，56%的人表示將採取財富管理機構所提供的理財建議，包括：財產移轉規劃與諮詢，稅務、會計、法律諮詢，及家庭財富擴張與投資等。

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠表示，與中信銀往來資產3,000萬元以上的高資產客戶將近9,000人，由於國人通常不只跟一家銀行往來，中信銀從客戶上調刷卡額度等行為推測，該行個人資產3,000萬元以上的潛力戶，大約2萬人。