政院衝AI 四年砸360億

2018-01-19 03:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院科技會報辦公室執秘蔡志宏昨（18）日表示，台灣發展AI（人工智慧），四年要投入預算至少360億元，另外，還要「法規開放」，例如推出金融之外的監理沙盒，實驗無人載具科技，讓自動駕駛可以上路。

科技會報昨天在行政院會中報告台灣AI行動計畫，計畫期間從2018至2021年共四年，蔡志宏說，今年推動AI的預算在90億元以上，預算來自科技預算以及前瞻基礎建設的數位建設；之後三年也保證預算在90億至100億元左右。

但蔡志宏說，法規開放還比投入預算重要，因為效果明顯而有效的。要開放什麼法規呢？例如剛通過的金融監理沙盒條例，代表監理沙盒機制成立，AI相關的金融商品就有實驗空間。未來進一步推動的《無人載具科技創新實驗條例》、政府委外採購也能容納AI之後，將來在無人載具實驗，或政府委外裡有AI的功能，相關產品或服務在台灣能很快出現。

據科技會報盤點AI相關的法規，除了《金融科技發展與創新實驗條例》（金融監理沙盒）、《外國專業人才延攬及僱用法》已三讀。《無人載具科技創新實驗條例》則已初步完成規劃，資通安全管理法制則已在行政院會通過送交立法院審議。其他研擬中的法規還包括創新實證、監理沙盒法制，頻譜資源運用，政府採購納AI等。

仍待評析的法規包括就業市場衝擊與緩衝機制；AI應用衍生的權益與義務，是否賦予人格權、AI創作有無智財權；AI應用於政府公權力的法制；開放資料；AI應用的消費者保護；AI應用的限制規範等。

行政院發言人徐國勇在記者會上轉述，院長賴清德在會中裁示，邁向智慧國家是行政院五大施政目標之一，除了鬆綁法令、投資數位基礎建設、強化人才培育，落實「數位國家．創新經濟發展（DIGI+）方案」外，更要憑藉我國在晶片半導體的優勢，積極運用智慧科技應用技術，如人工智慧、物聯網、大數據等，促進經濟發展及提高民眾生活品質。

賴揆也說，台灣AI行動計畫的目標，在於強化台灣既有優勢，以AI加速「5+2」產業創新，如何讓AI與產業需求接軌，將是推動關鍵。