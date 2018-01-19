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中油新南向 揪伴越南設廠

2018-01-19 03:34經濟日報 記者高行／台北報導

中油董事長戴謙。 報系資料照
中油董事長戴謙。 報系資料照
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衝刺新南向，中油攜手和勝倉儲與合興石化，在南越地區成立越南宏越公司，昨（18)）日在越南同奈省Ong Keo工業區開工動土，斥資17.9億元興建潤滑油摻配廠及倉儲接收站，預計2019年底營運，搶攻越南等東協及中國大陸市場。

宏越公司總投資金額新台幣17.9億元，中油持股40%，合作夥伴和勝倉儲與合興石化各持股30%，中油為最大股東，規畫興建一座年產能3.2萬公秉的潤滑油摻配廠，以及15座總容量2.5萬公秉的儲槽和碼頭，預計2019年底營運商轉，可為越南市場提供高品質的潤滑油及溶劑等石化產品。

經濟日報提供
經濟日報提供
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中油表示，合興石化及和勝倉儲公司在越南化學品市場開發及倉儲經營管理等有豐厚經驗，結合中油旗下國光牌潤滑油的生產技術及溶劑銷售經驗，將更有利開發越南及東協市場。

中油董事長戴謙指出，越南是極具開發潛力的國家，中油、和勝及合興公司響應政府新南向政策，在越南投資建廠，這是中油公司繼與台灣石化合成（合興石化母公司）、慶豐環宇及越南HPI公司於北越海防市合資成立台海石油公司後，第二件重大南向投資案，也是中油海外布局的成果展現。

宏越公司昨天開工動土典禮由戴謙、和勝倉儲董事長孫靜源、合興石化公司總經理吳上賓等人共同主持。國營會副主委吳豐盛、外貿協會董事長黃志芳、駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中、中鼎工程董事長余俊彥、國策顧問黃崑虎、行政院經貿談判辦公室代表蔡允中及越方官員等人參與盛會。

中油表示，宏越公司開工動土是中油開拓東南亞貿易版圖的重要里程碑，期望未來藉由宏越公司及東協區域整合之利基，推廣中油生產的潤滑油、溶劑及化學品至東南亞國家，提供越南當地人才就業機會，促進投資及人才資源之雙向交流，創造互利共贏的合作模式。

中油公司越南東南亞
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