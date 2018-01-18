財經觀點／混凝土管理多頭馬車 劣幣逐良幣

2018-01-18 22:46 聯合報 朱瑞爐（預拌混凝土同業公會理事長）



預拌混凝土同業公會理事長朱瑞爐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

混凝土為建築重要建材，攸關居住安全，諷刺的是，經濟部管混凝土廠登記、公共工程委員會管工程、營建署管法規，但沒有一個專責機關管到混凝土品質，長年因缺乏管理亂象叢生，要是爆發如九二一的大地震，後果不堪設想。

國內有三百五十四家登記有案的合法混凝土業，非法業者卻是合法的倍數計，特別是近年房市景氣直直落，不少非法廠商利用偷工減料或摻比不合格的砂石或料源低價競標，破壞市場秩序，良心廠商反陷入生存困境。非法業者殺價競爭，工程品質堪慮，民眾居安備受威脅，政府積極介入管理刻不容緩。

政府機關對混凝土的管控機制付之闕如，預拌混凝土業態特殊，業者提供產品為依照業主或施工單位所要求「現攪拌現賣」，通常一個月後才能確定試體是否合格，何況屆時施工品質不見得和試體相同，容易造成偷工減料等問題。

現行多頭馬車無法有效管理，行政院應立即指派政務委員赴業界了解情況，再由行政院指派專責單位，對業者硬體設備和產品品質建立規範標準，並由第三方公正單位認證，發揮監督效果。

除政府管理外，建商也應提升對建物安全的要求，使用強度較高的優質混凝土。一般建物主要成本集中在土地費用、裝修費用、機電設施等，和安全最有關係的鋼筋混凝土占總造價有限，且使用較高品質混凝土，增加成本比重不到百分之○點一，但對安全產生極大效益。

政府和業者應攜手建立公開透明的混凝土生產履歷制度，讓消費者在購屋前就可獲知房屋「混凝土鑽心」強度等級資料，同時對民間工程進行混凝土鑽心抽驗，並公告建商或建案的檢驗結果，讓黑心房屋無所遁逃。（本文由朱瑞爐口述，記者高行整理）