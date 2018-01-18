政院推台灣AI行動計畫 四年至少360億元

2018-01-18 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院科技會報執行秘書蔡志宏今（18）日表示，今年推動AI（人工智慧）的預算在90億元以上，預算來自科技預算以及前瞻基礎建設的數位建設；之後三年也保證預算在90億至100億元左右，相當於四年至少投入360億元。

行政院科技會報今天在行政院會中報告台灣AI行動計畫，計畫期間從2018至2021年共四年。推動台灣AI行動計畫的五大主軸包括AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放、產業AI化等。

在人才衝刺方面，包括高階科研人才、實務應用人才等，四年共約培養2.1萬人。蔡志宏表示，AI的關鍵要有足夠的人員熟悉AI的工具，以及解決AI問題的方法，通過認證的人才，產業界是否實際可用，並把人才導向智慧製造，智慧金融，智慧零售，智慧醫療的領域。

AI領航推動方面，有別於過去法人自己提研究計畫，新辦法這是讓一群專家確認哪些研究計畫最深的，最有挑戰性的，把這個研究計畫納進來。

建構國際AI創新樞紐，日前微軟投資10億元在台灣設研發中心就是成功案例。

蔡志宏說，預料未來還有國際企業來台設AI研發中心；政府也希望國際企業來台設研發中心，不僅只於解決他們自己賣到全世界的工具，而是與台灣在地產業結合，例如協助鋼鐵、紡織等台灣已有一定技術水準的產業發展AI解決方案，讓台灣既有產業強上加強。

產業應用方面，蔡志宏表示，會優先落實到5+2產業中，以及強化AI在中小企業的運用；行政院會請5＋2推動中心協助，確認哪些問題是中小企業共同面臨的，媒合新創團隊共同解決。他預料，中小企業共通問題包括零售面的總倉儲、人流、智慧製造的產業優化，可導入AI。