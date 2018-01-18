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黃金交易冷 擬放寬50萬以下免驗身分證

2018-01-18 20:46中央社 台北18日電

為配合國際防制洗錢，現行規定付現買金塊或裸鑽需出示身分證明，衝擊銀樓業生意。經濟部商業司今天表示，擬放寬新台幣50萬元以下小額交易不需出示身分證明，最快3月上路。

為配合國際洗錢防治與打擊資恐，洗錢防制法去年年中修正上路後規定，只要付現購買金塊或裸鑽，無論金額大小都必須請顧客出示身分證明，記錄身分資料及交易內容，但顧客多不願留下交易紀錄，因此大大衝擊銀樓業生意。

為讓銀樓業買氣不再冷颼颼，經濟部商業司今天發布新聞稿表示，已參考「國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force）」建議，擬定「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第3條草案，修正銀樓業未達50萬元現金交易，除疑似洗錢外，都不用出示身分證明。

商業司指出，台灣人購買黃金鑽石經常用作佳節喜慶賀禮用途，若只為小額交易就必須出示個人身分證明，不免令人「心驚驚」，因此研擬這次修正草案，希望在符合國際反洗錢的建議指標同時，也能提高銀樓業買氣。

經濟部已將此草案對外預告，若有任何意見或修正建議，可在3月12日預告截止日前提出，若無重大修正意見，修正辦法可望在3月下旬正式公告實施。

洗錢防制法銀樓身分證
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