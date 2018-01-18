數位行銷不止新南向 貿協邀臉書谷歌助陣

2018-01-18 20:03 中央社 台北18日電



外貿協會今年度台灣經貿網跨境電商研討會開跑，1月份以越南、泰國為主題舉辦6場研討會，外貿協會表示，目前正洽邀臉書及Google合作，不侷限於新南向市場。

中華民國對外貿易發展協會營運的台灣經貿網，今年預計舉辦4個系列，共25場跨境電商研討會，提供台灣廠商各重點市場時下電子商務趨勢及資源。

外貿協會數位商務處長李惠玲接受中央社記者訪問時表示，今年除新南向市場外，會更擴大與其他國家合作，例如法國、美國及德語系國家，針對不同市場數位行銷平台特性去推廣。

李惠玲表示，臉書（Facebook）與Google定位較全球化，有助提升廠商了解經營跨境電商平台的能量與技巧，以及如何利用數位行銷平台擴散品牌效益，針對消費者需求行銷等，是「全面性的數位行銷」，臉書與Google也能利用研討會方式，觸及更多潛在使用者，讓台灣廠商了解平台所能提供的工具，以增加使用者的黏著度。

李惠玲透露，與臉書及Google的合作，可能規劃先以研討會方式廣泛觸及使用者，再進一步篩選有潛力或具強烈企圖心的廠商，進行一對一輔導。與臉書合作活動可望在5月登場，與Google的合作活動時程仍在商議中。

同時，外貿協會也將積極與其他國家平台業者合作，除與法國當地業者密切洽談外，德語系國家部分會以3月份的德國科隆五金展切入，推出德語版台灣經貿網，由五金產業逐漸擴大至其他產業及產品別。

台灣經貿網跨境電商研討會首發車以越南及泰國為主題，17日從新竹開跑，依序巡迴高雄、台南、台中、台北及桃園，有意參加業者可至官網（https://events.taiwantrade.com.tw/TT-ASEAN）報名。