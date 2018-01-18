瑞銀：亞太貨幣後市仍看漲 今年可望升值2%至4%

2018-01-18 18:59 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



瑞銀指出，全球宏觀經濟環境仍有利於亞洲，亞洲大多數央行今年將收緊貨幣政策，這意味央行更樂見本國貨幣升值，不太希望外匯準備過度膨脹。因此，亞太貨幣後市依然看漲，但美元跌勢可能趨緩。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能指出，歐洲與美國經濟強勁成長，中國經濟有序放緩，都使亞洲受益。鑒於亞太區經濟持續復甦，通貨膨脹穩定趨升，預期除了中國、印度和澳洲以外，亞洲其他央行今年將收緊貨幣政策。

陳得能預期今年美元跌勢將趨緩。首先，比較基期不同，與2017年初相比，美元已不再過於高估，尤其是相對於十大工業國（G10）的其他貨幣。其次，投資者已經上調對於新興市場及亞洲市場的預期。不過，中國的情況例外，近期有跡象顯示中國經濟活動放緩，支持瑞銀預期今年中國國內生產毛額（GDP）增長率將放緩至6.4%的觀點。

第三，考慮到今明兩年美國經濟很可能加速增長，且實現完全就業，目前市場對美國升息的預期可謂相當溫和，大大降低了美國經濟指標及貨幣政策出現負面意外的可能性。

陳得能說，預計未來12個月內，亞洲貨幣兌美元有2%至4%的升值空間，但人民幣和印尼盾的升值潛力很小甚至沒有。雖然美元將全面走軟，但中國經濟放緩，將使中國央行不會放任美元/人民幣在6.50下方大幅下跌。至於印尼盾，預期將呈現區間走勢。

陳得能說，瑞銀對亞太貨幣的樂觀立場面臨兩個主要風險。首先，美國通膨意外加速，引發美國聯邦準備理事會（Fed）大幅收緊貨幣政策，可能導致美元急劇升值。其次，如果亞洲（中國除外）投資活動升溫的預期落空，中國在部分經濟領域實施的去槓桿，將導致亞太區經濟成長大幅放緩，進而拖累亞太貨幣的表現。