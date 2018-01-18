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南橫公路搶修悲劇 混凝土車司機翻車身亡

戶內電能顯示器 今年目標再裝4000具

2018-01-18 17:53經濟日報 記者張為竣╱即時報導

台電裝設智慧電表今年目標20萬戶，為使智慧電表能引導用戶自主節電，經濟部能源局去年已裝設1000具戶內電能顯示器（In Home Display，IHD），今年還要再增4000具。

智慧電表可記錄不同時段用電量，透過數位訊號傳送用電資訊，不需傳統機械式電表依靠人工抄表；智慧電表內放置兩組通訊模組，一組傳送用電資訊給用戶住家，另一組傳送至台電控制中心。

台電指出，低樓層建物電表多安裝於騎樓或一樓大門內，採無線通訊傳輸訊號至IHD。高樓建物電表多位於地下室，以電力線（Power-line communication，PLC）傳輸資料。

台電表示，IHD可即時顯示家戶總用電量、用電曲線分析，去年1000戶安裝於台北市健康公宅、新北市新豐公宅、新北市秀朗公宅，以及台電鳳山宿舍。

經濟部能源局表示，今年預計再安裝4000具IHD，由台電盤點場域，由於用電資訊涉及民眾隱私，示範計畫仍以公宅優先。

台電指出，用戶若有申請時間電價，就可查詢自家尖峰、離峰用電量的多寡，引導用戶自主節電。

智慧電表的另一組通訊模組，是將訊號傳回台電控制中心，電表每30分鐘發送一次用電數據，免除人工抄表即可製作電費帳單，若發生停電，電表能以電容殘餘的電力，主動回報，維修人員能在第一時間前往查修。

能源局表示，台灣目前高壓智慧電表已安裝2.3萬具，低壓1萬具，今年底目標低壓20萬具，2020年達100萬具，2024年全台低壓住宅智慧電表總數要達到300萬具。

台電經濟部
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