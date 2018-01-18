提高公建執行 國發會敦促農曆年前達9成

2018-01-18 18:10 中央社 台北18日電



國發會檢討10億元以上公共建設計畫執行，106年預算執行率約72.6%，國發會主委陳美伶表示，將敦促簡化撥款流程在農曆年前付予廠商款項，加上應付未付數，預算達成率將到90.54%。

為有效管控各項公共計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費，讓每項計畫、方案都如期如質完成，行政院在107年1月1日實施「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，期望有效管控各項計畫執行進度及預算效能。

國家發展委員會今天召開第49次委員會議，報告106年度公共建設預算執行情形，並且就目前計畫經費新台幣10億元以上重點計畫執行情形進行說明。

據行政院政府計畫管理資訊網，截至1月12日，106年各部會10億以上公共建設計畫214項，106年可支用預算數4116.11億元，截至106年底實際執行數3726.56億元，執行率約72.6%，若加上應付未付數737.52億元，達成率90.54%。

國發會主委陳美伶表示，將促請各主管部會加速估驗付款作業，儘量簡化撥款流程，在年前將應付未付數款項付予廠商，以利民間廠商資金活絡。

國土區域離島發展處副處長毛振泰表示，在各部會個別預算達成率中僅海巡署未達8成；另外，次類別分類中達成率低於8成，計有軌道、港埠及工商等設施。

毛振泰舉例，像是台北都會區大眾捷運系統三鶯線因土地取得程序、安坑輕軌捷運計畫因都市變更的期程，目前預算達成率都低於8成。

毛振泰說，在後續加強作為方面，這次檢討的10億元以上公共建設預算達成率雖達90.54%，仍會請各主管部會確實檢討個案計畫落後執行原因，適時透過部會督導考核單位，並透過行政院公共工程委員會督導會報積極協助處理。1070117