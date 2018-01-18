張忠謀最後法說會 感性說了這句話

2018-01-18 18:08 中央社 台北18日電



台積電下午召開法人說明會，董事長張忠謀表示，這是他最後一次參加法說會，並對現場法人說，「我會想念你們」。

張忠謀去年10月宣布，將於2018年6月股東常會後退休，不再擔任台積電任何職務，未來台積電將採雙首長平行領導制，由總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一位總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁。

張忠謀今天下午出席台積電法說會，張忠謀對現場法人說，2年前他開始改於每年的1月參加法說會，過去超過20年來，他很享受這段時間。