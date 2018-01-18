賴揆：綠能建設每月整理進度 定期公布

2018-01-18 17:40 中央社 台北18日電



行政院長賴清德今天表示，為達到非核家園目標，各項綠能建設須按照階段性目標如期達成，並每個月整理報表呈現相關處理進度，定期對外公布。

行政院上午舉行院會，經濟部向賴清德報告「綠能科技產業創新推動方案」進度及成果。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，綠能科技是台灣能源轉型、驅動經濟發展的新引擎，請政委吳政忠持續督導各項綠能計畫，包括太陽光電「綠能屋頂全民參與推動計畫」、離岸風電基礎設施、智慧電表的布建，以及沙崙科學城各項建設等。

賴清德說，這些計畫都要按照階段性目標如期達成，並每個月整理報表呈現相關處理進度，定期對外公布。

經濟部報告指出，「綠能科技產業創新推動方案」目標為民國114年要達到太陽光電裝置容量20GW、風力發電4.2GW，與113年裝設智慧電表300萬戶，以落實政府能源轉型目標。

經濟部表示，到106年底為止，太陽光電已設置1.4GW，並修正「海關進口稅則」，免徵太陽光電模組使用材料進口關稅，預計吸引國外光電大廠來台投資新台幣290億元；風力發電設置692MW，國際知名風電廠商沃旭能源、艾納康、西門子歌美颯等公司，已在台灣成立亞太區域據點；完成布建1000戶智慧電表與智慧家庭示範等。

經濟部次長王美花上午出席行政院院會後記者會表示，台電預計今年9月底前要針對低壓用電戶裝設20萬具智慧電表，年底前累計完成5000戶智慧電表的智慧家庭示範。

能源局副局長李君禮說明，智慧電表成本較高，因此布建時要考量效益，國內用量高的高壓電用戶有2萬3000多戶，約占全國用電量62%，目前已全部完成安裝智慧電表；其餘用電量占38%的一般民生用電約有1300萬戶，今年9月先完成裝設20萬具智慧電表，預計109年裝設100萬具、113年裝設300萬具。