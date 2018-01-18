台美拚稅改 林伯豐：全世界都往美國投資

2018-01-18 17:22 中央社 台北18日電



稅改方案今天有望三讀。工商協進會理事長林伯豐對於營所稅提高、保留盈餘課稅仍希望政府調整；而美國也進行稅改，他認為，不只是台灣，全世界有實力的國家都會往美國投資。

立法院朝野黨團今天協商所得稅法部分條文修正草案達初步共識，標準扣除額、身心障礙扣除額、薪資所得扣除額與幼兒學前扣除額都可望調高，年所得低於新台幣40.8萬元可望免繳所得稅。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團協商達成共識，先宣讀無爭議條文，關鍵條文保留送院會處理，今天有望順利完成三讀。

中華民國工商協進會理事長林伯豐，今天在公亮紀念講座前接受媒體訪問，他認為台灣要提高營所稅很不恰當，而且要課徵企業的保留盈餘，即使從10%降到5%，還是「企業懲罰稅」，應該緩課徵，甚至全面廢止。

林伯豐表示，台灣的稅制應該跟先進國家韓國、新加坡比較，看看哪一部分需要改善，怎樣吸引外資、國內投資，其實政府都是清清楚楚的，只是「要不要來做」。

林伯豐建議，台灣的營業加值稅在全世界偏低，稅收減少的問題，應該從營業加值稅來考量，才能讓國內產業壯大。

而美國同步推動稅改，林伯豐表示，如果人工智慧（AI）跟自動化能夠發展起來，就能減少人力成本，美國的資源、土地等各種優惠政策，不只是台灣，全世界各地都會往美國去投資。林伯豐表示，「不希望這樣」，還是希望政府把台灣的經濟放在第一位，讓台灣經濟能夠持續成長，才是企業界所期待的。

美國總統川普上任後，美國國會去年耶誕節前通過共和黨減稅法案，讓川普以任內首項重大立法勝利，為2017年劃下句點。這項稅改案將企業稅由35%降低至21%，並降低個人所得稅率，為國會自1986年以來通過規模最大的稅改案。