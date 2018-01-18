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中油合資越南廠動工 拚108年第4季商轉

2018-01-18 14:13中央社 台北18日電

中油積極海外布局，砸新台幣6億元與台商在越南合資建廠，預計108年第4季商轉，中油董事長戴謙今天在動土典禮中表示，這是非常成功且典型的新南向案例。

中油公司積極海外布局，除今年開始將向美國採購每年80萬噸的天然氣外，配合政府新南向政策，中油與和勝倉儲及合興石化兩合資股東在越南建立的宏越公司，今天上午新廠在越南同奈省Ong Keo工業區動工，預計108年第4季商轉。

戴謙在動土典禮上表示，今天是一個歷史的時刻，落實了總統蔡英文的新南向政策，也是中油新南向投資的重要起步。在動土第一鏟下去後，中鼎公司會協助進行所有統包工作，希望明年底如期、如質完工建廠，提供越南高品質潤滑油、溶劑及化學品等產品。

這也是中油繼與台灣石化合成（合興石化之母公司）、慶豐環宇及越南HPI公司於北越海防市合資成立台海石油公司後，第2件重大南向投資案。

戴謙指出，越南是一個極具開發潛力的國家，中油身為國營企業，在總統領導下，以政府的力量投入，並結合台商，往後這種模式會更深化，是台灣合力走出新南向非常成功且典型的案例。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳則表示，越南宏越公司投資計畫，不僅有龐大的消費市場需求，未來可作為進軍柬埔寨、緬甸、寮國等新興市場的根據地。目前台灣已有6000多家台商在越南投資，已經形成非常完整的產業供應鏈。

中油投資的這項計畫，預計興建一座年產能3萬2000公秉潤滑油摻配廠，及15座總容量2萬5000公秉的儲槽和碼頭，總投資金額為5350萬美元（約新台幣17.9億元），中油持股40%，出資2000萬美元（約新台幣6億元），董事席位為2席。

中油分析，近年越南經濟成長率均維持在5%以上，加上越南機車數量多、工業發展快速，不管是消費者或是工業生產，都有極大投資利基，市場規模可觀。

中油公司越南新南向政策
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