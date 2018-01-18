杜紫軍：陸推產業一條龍 台商應趨吉避凶

2018-01-18 13:02 中央社 台北18日電



前行政院副院長杜紫軍今天表示，面對中國大陸不斷推出新政策，例如「中國製造2025」，顯然要讓在中國大陸所有產業變成一條龍，台灣中小企業更應找到對的策略以趨吉避凶。

國家政策研究基金會上午舉辦「兩岸產業發展論壇」，由杜紫軍主持，邀中華經濟研究院副院長王健全、政治大學經濟系副教授王信實、中華民國工商建設研究會總會兩岸事務副主任委員康明淵等人與談。

王健全表示，台灣中小企業應積極升級轉型，才能迎向創新驅動年代；中小企業發展條例應全面修改，提供租稅優惠、穩定資金等多方面工具協助中小企業提高競爭力。

王健全說，面對中小企業出口能力下滑，應透過海外經貿運籌基地協助強化，他建議在馬來西亞先突破，馬來西亞有500萬、600萬名華僑，相當偏愛台灣產品，如果能在馬來西亞設經貿運籌基地，一方面可使台灣業者有展示產品專區，透過體驗機會，有助台灣電子商務推動。

康明淵表示，台商永續發展重要關鍵是轉型升級，但真的轉型升級成功企業卻寥寥可數，主要是轉型升級過程面臨許多現實問題，例如營運成本升高、稅收負擔重、土地政策和環境保護標準衍生高成本，及每年調整的工資政策等。

康明淵說，台商須跳脫過去只想用降低成本獲取高獲利思維，應努力將勞力密集轉變成為以藍海技術為導向，高品質且高附加價值產品路線。

王信實表示，中國大陸改革開放後，西元1990年代台商以技術優勢，大舉到中國大陸投資，但這幾年，中國大陸積極追趕，技術上已與台灣差不多，面對紅色供應鏈崛起，台灣高科技與傳統產業都面臨轉型與整合問題。

中國國務院2015年公布「中國製造2025」，著眼於推動中國大陸成為製造強國。首先，到2025年邁入「製造強國」行列；第二步，到2035年達世界「製造強國」陣營中等水準；第三步，到中共建政100年時，要進入世界「製造強國」前列。