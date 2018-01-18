尼加拉瓜蔗糖輸台配額調增 18日生效

2018-01-18 13:02 中央社 台北18日電



台尼自由貿易協定（FTA）自由貿易委員會議去年底在台召開後，簽署決議文將尼國蔗糖輸台配額調增至6萬公噸，經濟部國際貿易局表示，經完成雙方國內必要程序後，今天生效。

經濟部國際貿易局長楊珍妮與尼加拉瓜工商部外貿司長馬蒂內茲（Cristian Martinez）去年11月2日共同主持第2屆台尼自由貿易協定（FTA）自由貿易委員會議，會後簽署決議文，同意調增尼國蔗糖配額。

貿易局表示，經向台糖、經濟部國營事業委員會等相關單位及業者詢問意見後，判斷對台灣產業不會造成衝擊，因此同意尼國要求，將精糖輸入配額由原本2萬1000公噸增為2萬5000公噸，粗糖增為3萬5000公噸，共6萬公噸，較原本3萬公噸配額倍增。

貿易局今天發布新聞稿表示，經雙方相互通知完成國內必要程序後，這項決議文於今天生效。尼加拉瓜蔗糖產品為台灣第6大進口來源，根據財政部關務署資料，去年尼加拉瓜粗糖進口數量已達3萬8000公噸，為配額量1萬686公噸的3倍，同年精糖進口數量也達2萬875公噸，配額使用率達96.24%，顯見國內需求。

去年會議中並達成協議，台方同意將尼國輸台牛胃（肚）產品關稅立即調降至零關稅，尼方則同意將台印刷紙標籤、橡（塑）膠鞋及其他金屬家具等共3項工業產品，由原先15%的關稅立即調降至零關稅，以擴大雙邊經貿交流及合作商機。

貿易局官員說明，這兩項決議文已在去年12月中以異地換文方式完成簽署，目前雙方仍在進行國內必要程序，一般需一個半至2個月時間。

尼加拉瓜為台灣農、漁產品主要來源國之一，台尼自由貿易協定自民國97年生效迄今，雙邊貿易額從96年5197萬美元（約新台幣15億5000萬元）增加到106年1億4671萬美元（約新台幣43億7561萬元），成長182%，台灣成為尼國全球第5大、亞洲第1大市場。