避免單價遭灌水 實價登錄擬揭露三大資訊

2018-01-18 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



為了杜絕虛坪，今年起內政部建物測繪登記新制全面上路，2018年1月1日後，申請建造執照，或都市更新事業計畫申請送件者，屋簷、雨遮不登記也不計價；內政部同步規劃於實價登錄揭露「主建物加陽台面積單價」等三大資訊，預計近期便可推出，防堵價格遭灌水。

內政部地政司副司長王成機說明，屋簷、雨遮不具備構造及使用上的獨立性、沒有外部阻隔性，而且都不屬於當層的樓地板，無法供人員實質生活滯留使用，如果納入測繪登記及交易計價，恐增加消費者的負擔，因此這次新制將長期倍受爭議的屋簷、雨遮登記規定刪除，未來不得再辦理登記。

內政部為了讓消費者得到更透明的資訊，同步規劃於不動產交易實價查詢服務網中，增加揭露「附屬建物之面積明細」、「主建物面積占建物移轉總面積之比例」及「主建物加陽台面積單價」等相關資訊。

王成機說明，現行實價登錄查詢系統上的價格、面積相關欄位，僅交易總價、交易單價以及建物移轉總面積，但這邊的建物移轉總面積涵蓋主建物、附屬建物、公共設施、車位等，且交易單價的算法僅是總價除以移轉總面積，難免不夠精確，因此現正內部討論細節，讓實價登錄制度更精進。

未來實價登錄增加「主建物加陽台面積單價」後，由於面積幾乎等同民眾可實際使用的居住空間，便可以清楚知道房屋單價的合理性。

而部分民眾不希望買房的錢多花在用不太到的公共設施，從「主建物面積占建物移轉總面積之比例」這項欄位的資訊，也能夠看出花的錢有多少比例是花在使用的到的室內空間。