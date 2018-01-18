朝野減稅大加碼 明年5月每戶最多省1.5萬

農曆春節前，朝野送出大紅包！立法院今天針對攸關稅改的所得稅法修正草案協商達共識，針對標準、薪資、身心障礙、幼兒學前教育特別扣除額，採納國民黨團的建議，從現行的9萬、12.8萬、12.8萬、2.5萬，大幅加碼到12萬、20萬、20萬及12萬。國民黨立委曾銘宗表示，全國542萬綜所稅申報戶均能受惠，平均減稅1萬到1萬5000元。

立法院上午進行所得稅法修正朝野協商，近中午時協商完成共識，國民黨團立委李彥秀（右起）、賴士葆、林德福、費鴻泰、曾銘宗召開記者會說，國民黨團雖不滿意，但協商結果可以接受。記者許正宏／攝影 分享 facebook

至於中小企業營所稅，民進黨也接受以國民黨的建議為基礎，給予中小企業更多的緩衝，營所稅從現行17%增加到20%，中小企業課税所得額50萬以下，分三年逐步從18%、19%提高到20%。財政部長許虞哲估計，大約會有11萬家公司適用。

許虞哲並表示，財政部贊同國民親三黨協調出的修正方向，估計稅損在第一、第二年約為198億，但第三年起，在扣除補助小企業微型補貼的30多億後，大約是160億。民進黨建議股利所得，分離課稅由26％提高為28％，也獲得國親二黨的支持。不過一般散戶，還是可以選擇抵減稅額8.5%來計算，最高上限8萬元。

立院朝野中午簽定協商結論，不過，財團法人等股利所得稅率及未分配盈餘營所稅率，由於時代力量仍有堅持，保留院會處理。立法院長蘇嘉全下午2時30分院會處理所稅法修正案的二三讀程序，重大稅改案今可望過關。