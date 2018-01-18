親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
美再重罰兆豐銀
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

男大生把妹租千萬超跑撞飛了500萬 爸媽淡定說7個字…

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48經濟日報 記者高行楊文琪／台北報導

為培育台灣科技創新人才，科技部擬擴大「台灣—史丹福醫材設計人才培訓計畫（STB）」，原聚焦高階醫材，也將擴大到AI人工智慧等領域，預計五年要孵育1,000名高階種子，為政府力推「5+2」創新產業蓄積能量。

負責催生STB的副總統陳建仁指出，台灣有了STB計畫所奠下的基礎，可加速發展醫材產業，也才能有機會成為世界醫材發展中心。他認為，加速創新，且將創新成果具體落實到產業化，實是非常關鍵的挑戰。台灣唯有不斷創新與研發，才能像新創國家以色列一樣，在國際間有舉足輕重的影響。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

科技部推動STB計畫十周年展現成果，該計畫2007年啟動，每二年遴選國內工程、醫學、生命科學、法規等領域人才，赴美國史丹福大學進行為期一年的高階醫療產品設計與商業化實務訓練，並結合矽谷成熟的生態系統，培育台灣創業新星。

STB計畫歷經十年推動，目前已有43名學員結訓，培育出包括萊鎂、安盛、宇康等18家新創醫材公司。科技部長陳良基在昨日舉辦的「台灣醫材加速器啟動暨STB十周年繼往開來」論壇中表示，每年政府投入STB約2,000萬元，如今這些新創公司吸引民間投資逾20億元，衍生效益龐大，未來將繼續擴大計畫規模。

科技部未來將複製STB的成功模式，由原本聚焦在高階醫材延伸到人工智慧、綠能、精密機械等領域，同時也將合作對象由史丹福擴大到柏克萊、耶魯、麻省理工學院等名校，預計5年內培養逾1,000名種子人才，作為「5+2」創新產業的人才庫，加速產業升級。

醫材科技部人工智慧
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

漢翔籲降稅 拚國機國造

2018-01-18 01:02

工業地只租不售 企業投資卻步

2018-01-18 01:02

二林園區延宕十年 業者開砲

2018-01-18 01:02

台水爭65％水權 「就不用漲水價」

2018-01-17 23:50

平衡台美貿易逆差 沈榮津：將進口更多美國能源

2018-01-17 23:45

台水去年花34億買水 擬找北水喬水價

2018-01-17 21:01

出招讓川普高興？中油與美簽LNG長約 20年約107億美金

2018-01-17 20:06

台水擬爭水權65% 董座：漲價壓力會變小

2018-01-17 19:58

簽證東南亞企業來台掛牌 KPMG市占第一

2018-01-17 18:27

台水董座：爭取自有水權達65% 調漲水價壓力會變小

2018-01-17 17:25

工研院：2018製造業產值成長率升至3.49%

2018-01-17 14:53

中火周一再傳破管 點火啟動 警戒未除

2018-01-17 14:53

能源轉型白皮書第一項重點方案今出爐

2018-01-17 13:42

荷蘭要邁向2050年全面循環經濟 今先鎖定五大領域

2018-01-17 13:37

瑞銀分析師：歷史第2長牛市尚未終結

2018-01-17 13:28

瑞銀：股市牛市依舊 提早退場會後悔

2018-01-17 12:04

響應新南向政策 櫃買中心赴大馬招商

2018-01-17 11:37

立院黨團協商稅改案 盼三大重點獲得共識

2018-01-17 11:29

都更動起來 內政部今年目標拚快轉「十倍速」

2018-01-17 10:55

華銀提供200億 助桃園市建置太陽能

2018-01-17 09:39

台股榮景是台灣經濟基本面的忠實印證

2018-01-12 15:18

決戰最後一哩 物流業陷「動脈硬化」窘境

2018-01-12 09:13
看更多

熱門文章

營業員大翻身 群益金鼎證券最高年終「80個月」

2018-01-17 16:44

復興航空4架A330-300、A321 賣掉了

2018-01-17 13:21

賀眾老總5.6億買兩戶 天鑄成2017最熱豪宅

2018-01-17 11:35

同社區兩戶同時交易 三樓竟比十樓貴兩成

2018-01-17 12:32

再被美國罰8.57億元 兆豐金：無涉洗錢情事

2018-01-18 07:37

難賣的飛機賣給誰？復興航空不說

2018-01-17 14:41

出招讓川普高興？中油與美簽LNG長約 20年約107億美金

2018-01-17 20:06

旗下「日出茶太」珍奶賣遍全球 六角年終最高領12個月

2018-01-17 20:18

王國城跨業歷練 底子夠硬

2018-01-18 00:40

賀眾第三代操刀 飲水機變時尚

2018-01-18 03:30

都更動起來 內政部今年目標拚快轉「十倍速」

2018-01-17 10:55

瑞銀分析師：歷史第2長牛市尚未終結

2018-01-17 13:28

京東方63億人民幣貸款 獲政府豁免

2018-01-17 12:12

台積電今法說會 加密貨幣貢獻度成焦點

2018-01-18 06:03

生醫業首例 台微體赴美發ADR

2018-01-18 00:45

確認收訊 4G手機下午4時測試地震訊息

2018-01-17 13:31

這個關鍵數字 讓彩迷瘋狂

2018-01-17 22:59

3扣除額可望加碼1～2萬 明年報稅可適用

2018-01-17 14:15

鴻海補選獨董 內定王國城

2018-01-18 00:40

英Carillion破產 國銀傷勢不重

2018-01-18 02:15

新台幣午盤升值2.6分

2018-01-17 12:29

美元創低 美元保單去年銷售成長逾倍

2018-01-18 07:46

兩大電信業頻譜官司 台灣大判賠7.6億元

2018-01-18 00:39

比特幣助台積電營收 比美iPhone

2018-01-17 23:18

打破日本壟斷 軟板智慧製造成立技術研發聯盟

2018-01-17 16:03

國泰世華穩坐「卡王」 中信緊追

2018-01-18 01:08

大陸力挺京東方 面板雙虎皮繃緊

2018-01-18 00:33

詐騙出新招！以投資比特幣誘騙 永豐銀擋下

2018-01-17 21:18

反洗錢不力 兆豐銀行再度遭美重罰

2018-01-18 07:06

鴻海子公司申請赴陸上市 擬投資8大項目

2018-01-17 22:17

新春新人事案 莫兆鴻接任花旗（台灣）銀董座

2018-01-17 15:54

立院黨團協商稅改案 盼三大重點獲得共識

2018-01-17 11:29

美國聯準會開罰兆豐三分行 罕見發新聞稿

2018-01-18 08:43

人民幣中間價報升值37點 續創逾兩年新高

2018-01-17 10:03

美國再罰兆豐銀 金管會指不排除再金檢並處分

2018-01-18 08:45

頻譜爭議 高院判台灣大賠遠傳近7.66億元

2018-01-17 21:20

緯創轉投資與本業兩得意

2018-01-17 21:50

美稅改效應 國銀祭高利搶美元

2018-01-18 02:14

全球百大科技 微軟稱霸 台積電第七

2018-01-17 23:08

美國升息概念 兆豐金中信金受惠大

2018-01-17 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top