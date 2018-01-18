政院培育千名醫材AI人才

為培育台灣科技創新人才，科技部擬擴大「台灣—史丹福醫材設計人才培訓計畫（STB）」，原聚焦高階醫材，也將擴大到AI人工智慧等領域，預計五年要孵育1,000名高階種子，為政府力推「5+2」創新產業蓄積能量。

負責催生STB的副總統陳建仁指出，台灣有了STB計畫所奠下的基礎，可加速發展醫材產業，也才能有機會成為世界醫材發展中心。他認為，加速創新，且將創新成果具體落實到產業化，實是非常關鍵的挑戰。台灣唯有不斷創新與研發，才能像新創國家以色列一樣，在國際間有舉足輕重的影響。 經濟日報提供 分享 facebook

科技部推動STB計畫十周年展現成果，該計畫2007年啟動，每二年遴選國內工程、醫學、生命科學、法規等領域人才，赴美國史丹福大學進行為期一年的高階醫療產品設計與商業化實務訓練，並結合矽谷成熟的生態系統，培育台灣創業新星。

STB計畫歷經十年推動，目前已有43名學員結訓，培育出包括萊鎂、安盛、宇康等18家新創醫材公司。科技部長陳良基在昨日舉辦的「台灣醫材加速器啟動暨STB十周年繼往開來」論壇中表示，每年政府投入STB約2,000萬元，如今這些新創公司吸引民間投資逾20億元，衍生效益龐大，未來將繼續擴大計畫規模。

科技部未來將複製STB的成功模式，由原本聚焦在高階醫材延伸到人工智慧、綠能、精密機械等領域，同時也將合作對象由史丹福擴大到柏克萊、耶魯、麻省理工學院等名校，預計5年內培養逾1,000名種子人才，作為「5+2」創新產業的人才庫，加速產業升級。