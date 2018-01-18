漢翔籲降稅 拚國機國造

漢翔公司董事長廖榮鑫昨（17）日在「排除企業投資五缺障礙政策說明會」中表示，台灣航太產業全球競爭力正快速提升，「國機國造」也可望如期如質在2020年起飛，但相關賦稅政策導致企業成本增加，政府應予正視。

廖榮鑫以漢翔為例，表示漢翔位於台中水湳的總部與廠房，在過去五年間，土地租金每年都以約30%的幅度增加，這對漢翔的營運成本無疑是一大負擔，相關土地稅賦的政策，一定要合理修正，才能增加廠商投資台灣的誘因。

根據市場研究機構PwC近期發布「2017航太製造業吸引力評比」，以國家為對象採七大類別綜合評估，台灣首度擠進全球前十大最具航太業吸引力的國家、排名第六，僅次於美國、瑞士、英國、澳洲、加拿大。

廖榮鑫表示，台灣航太產業的競爭力，與其它名列前十的國家相較，在「製造成本」及「勞動素質」都有較佳的排名，分別位居第七及第六，但在「賦稅政策」及「產業規模」，相對弱勢，分別位居第30及第22名。

廖榮鑫強調，漢翔所推動的「台灣航太產業A-Team聯盟」，已集結330家廠商加入，其中燁鋒、中鋼、榮剛、永虹等公司已取得AS 9100航太認證，對於提升產業規模具有正面助益。然而，賦稅政策則需要以國家的力量，由政府相關單位出面整合推動。

針對國機國造，廖榮鑫說，目前距離國機國造「起飛」只剩895天，如果扣除假日，則只剩606個工作天，但他有信心，國機國造一定可以如期如質在2020年中首飛。