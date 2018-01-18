二林園區延宕十年 業者開砲

行政院「排除企業投資五缺障礙政策說明會」昨（17）日首發台中場，針對企業缺地問題，台灣機械公會理事長柯拔希砲火全開，他指出，公會推動彰化二林精密機械產業園區，「前後快十年了仍不見蹤影，業界灰心不已」。 經濟日報提供 分享 facebook

柯拔希表示，機械業已成為台灣新兆元產業，機械業是最乾淨、汙染最少的產業，但缺地也是業者的「最痛」，多數企業想再發展，卻苦無土地可用，根據公會調查，目前會員廠商計畫投資設廠的土地需求就超過3,000公頃。

柯拔希舉彰化二林精密機械產業園區為例，表示此案推動近十年，到現在還不見蹤影，當初公會調查有超過130家廠商想進駐，投資金額約500億至800億元，然而時間過了這麼久，不知商機流失多少，令業界灰心不已。

柯拔希還說，政府針對缺地問題，多採只租不售原則，但廠商為了永續經營，希望直接購買，這點政府一定要作彈性規劃，以符合廠商需求，「想根留台灣的產業就應好好保護它」。

行政院昨天在台中工業區舉辦首場「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，由政務委員兼發言人徐國勇、經濟部次長龔明鑫、勞動部次長施克和主持，台中工業區200多名企業代表參加。

龔明鑫指出，首場說明會選擇台中，是因為台中機械產業發達，尤其機械業產值突破兆元，生產力旺盛，許多訂單都接到半年以後，現在正是需要投資的時候。

與會的企業代表包括上銀科技、漢翔等，都在會中大吐苦水，表達包括環評速度太慢、土地租金年年喊漲等，讓企業經營成本大增，不利競爭。