平衡台美貿易逆差 沈榮津：將進口更多美國能源

經濟部長沈榮津表示，為了平衡台美貿易逆差，台灣會進口更多美國能源。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部長沈榮津接受美國媒體Politico訪問時指出，為了平衡台美貿易逆差，台灣會開始進口更多美國能源。中油已與美方簽署了為期廿年的液態天然氣合約，將從今年起開始採購，可以有效解決台美間貿易逆差問題。

此舉被美媒解讀為「可以讓川普高興的一招」，二〇一六年美國總統大選時，川普曾多次譴責與美國有貿易逆差的墨西哥、中國大陸等國家。

中油昨天表示，曾於二〇一四年簽署一紙氣源來自美國路易斯安那州的廿年長約，年合約量為八十萬噸，預計從二〇一九年起開始供貨，採購價格一〇七億美元。中油表示，曾在去年從美國進口現貨，日後不排除繼續向美國採購，但「價格競爭力」會是主要考量。

Politico報導，沈榮津去年十二月在台北接受專訪時指出，台灣是美國第十大貿易夥伴，為平衡台美貿易逆差，台灣將開始進口更多美國能源。

美商務部統計，二〇一七年前十一個月，台灣對美貿易順差一五五億美元，比二〇一六年同期的一二五億美元增加卅億美元。

去年三月，美國貿易代表賴海澤在任命聽證會上表示，要與台灣建立強健的雙邊關係，但也提到台灣不願進口美國牛肉與豬肉。沈榮津表示，還沒有與賴海澤會面，但會繼續透過世貿組織（WTO）來解決台美貿易議題，「台灣也會利用多邊管道改善雙邊關係」。

沈榮津表示，台灣正準備在印度投資石化業，投資金額高達一千七百億美元。