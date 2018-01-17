台水爭65％水權 「就不用漲水價」

2018-01-17 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



台水董事長郭俊銘（右）17日說明台水去年盈利創新高，以及未來會爭取更多自有水權。記者高詩琴／攝影 分享 facebook 立法院日前三讀修正通過農田水利會組織通則，未來農田水利會將改制成公務機關。台水董事長郭俊銘昨天指出，台水公司自有水權只有百分之卅八，「其實是很不公平的」，有些灌區早已轉型，水權應合理分配。台水希望未來能爭取到百分之六十五的自有水權，調漲水價壓力也會變小，不用調水價。

農田水利會將改成公務機關，水權可能重新分配。會長直選將走入歷史，農田水利組織歸到農委會管轄，水資源一元化管理。

郭俊銘表示，傳統以來都是優先保障農業用水，但是很多灌區已經轉型，如變成重畫區、科學園區等，台中市也有十四個重畫區。台灣稻米生產總量從八十萬噸降低到四十萬噸，「但水權很久沒有調整了，應該要整理一下」，重新合理分配。

郭俊銘表示，台水自有水權只有百分之卅八，代表除了台北市、新北市三百多萬人以外，全台民生、工商用水就是分配到百分之卅八水權，「這樣合理嗎？」雖然水權分配不是台水權責，但他要呼籲水利署、農委會重新調整水權時，能重新分配。

郭俊銘表示，未來希望自有水權能夠分配到百分之六十五左右，調度將會非常安全。

台水指出，去年年底遇到枯旱期，跟北水買水費用還是偏高。去年全年台水跟北水買水費用達到八點五六億元，跟農田水利會買水費用也有五點二八億元，加上跟水利署買水費用，全年度買水費用共卅四點五六億元，比前一年增加約五億元。