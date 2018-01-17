出招讓川普高興？中油與美簽LNG長約 20年約107億美金

2018-01-17 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。記者林伯東／攝影 分享 facebook

經濟部長沈榮津日前接受美國媒體Politico專訪時指出，為了平衡台美貿易逆差，台灣會開始進口更多美國能源。中油已與美方簽署了為期20年的液態天然氣合約，可以有效解決台美間的貿易逆差問題。中油今天指出，價格會隨著油價波動，但預估20年的採購金額約為107億美金。

沈榮津的表態也被美媒解讀為「可以讓川普高興的一招」，直稱「川普政府可能會為了此舉鼓掌」。2016年美國總統大選時，川普曾多次譴責與美國有貿易逆差的墨西哥、中國與其他國家等。

中油今天表示，曾於2014年簽署一紙氣源來自美國路易斯安那州的20年長約，年合約量為80萬噸，預計從2019年起開始供貨。過去中油主要是從美國進口現貨，這是第一次與美國簽LNG長約。

中油指出，長約是「保量不保價」，採購金額會隨著當下的油價一直波動，不過整體預估下來，20年的LNG採購價格約為107億美金。

中油表示，曾在去年從美國進口現貨，日後不排除繼續向美國採購，但「價格競爭力」會是主要考量。中油去年曾經從美國進口兩船LNG貨氣，氣源是美國路易士安納州Cameron LNG計畫。一船6月到港，另一船是12月到港。

根據Politico報導，沈榮津去年十二月在台北接受專訪時指出，台灣是美國第十大貿易夥伴，為平衡台美貿易逆差，台灣將開始進口更多美國能源。中油已與美方簽署為期廿年的液態天然氣進口合約，將從今年起開始採購。希望藉由天然氣進口，可以有效解決台美之間的貿易赤字問題。

根據美國商務部統計，2017年前11個月，台灣對美國貿易順差達到155億美元，比2016年同期的125億美元增加30億美元。