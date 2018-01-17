求供電穩定 蔡總統：務必確實提升能源使用效率

2018-01-17 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



面對台灣產業供電策略未來發展，蔡英文總統今（17）日指出，未來政府的政策目標很明確，就是要在推動非核家園與改善空污的前提下，同時達到穩定供電和確保經濟發展與民眾生活不受影響，而其中她點出，低壓用戶智慧電表的佈建與新節電運動的實施都必須確實執行，以提升能源使用效率。

經濟部次長龔明鑫今日應邀至民進黨中常會就「產業穩定供電策略」為題做專案報告，而經黨發言人蔡適應轉述指出，蔡總統在會中指出，過去兩年，不論中央或地方，政府推動綠能產業的努力也逐漸看見成果。

蔡總統提到，像是太陽光電備案登記的設置成長近一倍，而經濟部本周也正式公告了離岸風電的遴選辦法，而她強調，務必請行政部門確實執行，同時與地方政府、民間企業密切溝通，讓更多人加入能源轉型行列。

蔡總統表示，政府的目標很明確，就是在推動非核家園、改善空污兩大前提下，確保經濟發展、不影響民眾生活，同時達到穩定供電的目標。

蔡總統提醒，行政部門務必要讓新建的發電機組如期、如質地完工，提升既有機組的風險管控能力。同時，她也提到，必須針對用電需求面來推動管理措施，以達成短期備用容量10%與備載容量高於6%的目標。

蔡總統表示，推動能源結構轉型，具有多重政策目標，而行政團隊已經開始進行解決投資障礙的巡迴座談，強調務必要藉由這樣的機會，加強說明與溝通，盡可能讓社會了解政府的目標與政策執行進度。