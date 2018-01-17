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台水擬爭水權65% 董座：漲價壓力會變小

2018-01-17 19:58中央社 台北17日電

台水董事長郭俊銘。 圖／聯合報系資料照片
台水董事長郭俊銘。 圖／聯合報系資料照片
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農田水利會未來將改為公務機關，台水董事長郭俊銘今天表示，台水供應全台1800萬人用水，自有水權僅有35%，郭俊銘希望，未來5年內可以爭取到65%，這樣漲價的壓力會降很多。

台灣自來水公司今天下午在經濟部舉辦績效與展望記者會，台水董事長郭俊銘表示，台水供應全台灣1800萬人用水，但是自有水權只有38%，「這樣合理嗎」？他認為，這是水權分配上一個很不公平的現象。

立法院今天凌晨三讀通過修正農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，郭俊銘認為，這有利於未來水權的重新分配，對於水源調度也會更加有利；希望從已經轉型的灌區先開始，包括都市計畫區、科學園區、工業區等，水權都應該整理一下。

郭俊銘會後接受媒體訪問時表示，水利署是水權的分配者，農委會跟水利會則希望優先照顧農民，水權到底該怎麼安排，需要用心、用時間規劃，但如果新增很多灌區，台水能夠分配的水權就有限。

郭俊銘指出，希望用和緩的手法協調水權分配，先從農業灌區大量減少的地方做起，一個區域、一個區域視個別情況來談，這些地區通常都是六都這種大都會區。如果能夠拿到65%的水權，台水在水的調度上就會非常安全，他希望5年內達到這個目標。

郭俊銘舉例，以106年來講，光是跟北水買水就花了8.56億元，水利會則是5.28億元，全年共花費34.56億元在購買原水上。如果台水能夠擁有更多水權，以石門水庫為例，每度水成本不到2元，可以大幅降低營運成本；而北水的南勢溪在豐水期幾乎80%的水都是「零成本」。

郭俊銘表示，台灣跟世界其他國家相比，水電費用都非常便宜，在水源調度上台水的盈虧倒是其次，主要是希望讓民生、商業、工業、農業都能雨露均霑，這才是最高目標。如果拿到65%的水權，對台水而言，「漲價的壓力就會降很多」。

台水農田水利會石門水庫
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