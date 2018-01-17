供水1,800萬人卻只有38%水權 台水喊重新分配

2018-01-17 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



台灣自來水公司董事長郭俊銘表示，台水供應近1,800多萬人用水，卻只分配到38%的水權，去年更花了34.56億元買水，水權應重新合理分配，同時也能降低調漲水價的壓力。

郭俊銘指出，台中市有14個重劃區、面積數千公頃，過去生產稻米總量從80萬噸下降到現在不到40萬噸。

另外，郭俊銘也說，台北自來水事業處不屬於水利署管轄，但翡翠水庫過去23年來，在2003年大枯旱時，最高的利用率也才49.97%，而梅雨或豪雨一來就溢流，水資源無法利用。

台水去年花8.56億元向北水處買水、5.28億元向水利會買水，郭俊銘表示，希望五年內可爭取到65%水權，水源調度才會安全。

郭俊銘提到，水權調整須一區一區談，將優先從農業灌區大量減少的都會區、供水困難的縣市著手。

在水權重新分配前，郭俊銘向北水處喊話，希望能以每度3.5元賣水給台水。郭俊銘表示，原先北水處價格是30萬噸以下每度5.9元、以上5.2元，去年3月協調後，改為38萬噸以下5.9元、以上3.8元。

郭俊銘說，如果能不設門檻每度3.5元，北水處仍有利潤，而台水可以不受財務限制買水，調度也較為穩定。

台水去年初編決算稅前淨利5.83億元，但郭俊銘表示，大型工程完工後就要開始折舊，光是雲林、嘉義今年就要攤提4億5千萬元，仍有漲價壓力，若水權合理分配，漲價壓力就會降低不少。

台水表示，去年在颱風大規模停電、原水濁度飆升的情況下，創下零停水記錄，另漏水率從前年16.16%降為15.49%，也創新低記錄；稅前盈餘5.83億元也創歷史新高。