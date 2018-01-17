亞航：前進海外 促軍民機維修占比各半

2018-01-17 19:48 中央社 台北17日電



成立逾一甲子的飛機維修大廠亞洲航空董事長盧天麟表示，目前維修軍機和民機的營收比重約7：3，未來要達到占比各半的目標，民機維修業務須拓展至菲律賓、印尼、越南和泰國。

亞航今天舉行上市前業績發表會，預計1月下旬舉行競拍，2月下旬掛牌上市。亞航去年前3季營收新台幣18億1609萬元，稅後盈餘1億3791萬元，每股盈餘(EPS)為1.28元，較2016年同期下滑。

盧天麟指出，亞航近年來在營運策略上以商用和軍機並重模式，以軍機維修做為平穩獲利基礎，民航機維修帶動獲利上揚。

盧天麟進一步表示，亞航獲得空軍兩大合約，包括「松山基地指揮部修補隊委託民間經營案」及「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民營案」，此兩大案均從今年元旦起分別至2021年和2022年，契約金額各為11.89億元和133.61億元。

盧天麟表示，目前軍民間維修占營收比約為7：3，未來要達成5：5，因此民航機維修業務勢必要成長4到5倍才有辦法平衡；亞航的策略目標是要成為亞洲最大規模的單走道民航機維修中心，直升機的維修能量要稱霸全亞洲；同時前進海外維修基地，才有辦法達成軍民機比例各半的目標。

他透露，直升機維修能量不但要稱霸亞洲，更要從台灣出發到中南美洲的宏都拉斯和非洲的布吉納法索；民航機維修要遠跨到菲律賓、印尼、越南和泰國；軍機維修則在既有基礎再向上。

他強調，在台灣的維修作業接近飽和，民航機維修未來勢必要往海外發展，亞航去年維修58架民航機，今年預估65架；在維修據點前進越南後，光是越南就有200架，印尼也有69架的規模可維修，這項計畫是進行式，並非未啟動。

至於何時可以看到亞航前進東協，盧天麟並未給予時間表，他只說，海外擴展計畫要按部就班來，他一定要在退休前完成。