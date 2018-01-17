簽證東南亞企業來台掛牌 KPMG市占第一

2018-01-17 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年證券櫃買中心海外業務推動的第一站即安排至馬來西亞參訪，董事長陳永誠表示，企業透過上櫃的規劃，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，永續經營，更可妥善規劃培養二代接班傳承。

陳永誠表示，櫃買中心積極配合政府新南向政策，希望藉由推動東南亞企業來臺上櫃，促進臺灣與東南亞國家經貿與投資的互惠交流，強化臺灣資本市場與東南亞企業的連結，共創經濟發展雙贏的活水泉源。

KPMG安侯建業于紀隆主席表示，根據KPMG長期服務東協華商企業的經驗，華商企業普遍面臨產業升級、家族傳承與接班及擴展品牌通路等問題挑戰，企業如何掌握東協最新的商機與迎接挑戰，更是許多企業面臨的重要課題。他建議，企業應將營運地、註冊地及籌資地做全球布局的考量，其中選擇對企業提供最有利條件的地區或國家是相對重要。

于紀隆透露，截至目前為止，東南亞企業來台掛牌家數20家，KPMG所簽證的企業有高達8家，市佔率為業界第一。KPMG安侯建業2014年成立以東協ASEAN為核心的專業服務平台的「海外業務發展中心」，以全方位滿足客戶服務需求，並透過轉調經協理及會計師至東協各國以更有效率整合及協調東協各會員所之相關服務與資源，服務東協企業，成效很好。