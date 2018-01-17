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台水董座：爭取自有水權達65% 調漲水價壓力會變小

2018-01-17 17:25聯合報 記者高詩琴╱即時報導

立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，未來農田水利會將改制成公務機關。台水董事長郭俊銘今天首次表態指出，台水公司自有水權只有38%，「其實是很不公平的」，有些灌區早已轉型，應合理分配。未來會爭取更多自有水權，希望能夠水權分配到65%左右，不僅調度壓力降低，調漲水價的壓力也會變小。

未來農田水利會將改成公務機關，水權也可能會重新分配。會長直選將走入歷史，農田水利組織歸到農委會管轄，水資源一元化管理。

郭俊銘今天表示，傳統以來都是優先保障農業用水，但是很多灌區已經轉型，如變成重劃區、科學園區等，台中市也有14個重劃區。台灣稻米生產總量從80萬噸降低到40萬噸，「但水權很久沒有調整了，應該要整理一下」，重新合理分配。

郭俊銘表示，台水自有水權只有38%，代表除了台北市、新北市三百多萬人以外，全台民生、工商用水就是分配到38%水權，「這樣合理嗎？」雖然水權分配不是台水的權責，但他要呼籲水利署、農委會重新調整水權時，能夠好好重新分配。

郭俊銘表示，未來希望自有水權能夠分配到65%左右，調度將會非常安全。

台水指出，去年年底遇到枯旱期，跟北水買水費用還是偏高。去年全年台水跟北水買水費用達到8.56億，跟農田水利會買水費用也有5.28億，加上跟水利署買水費用，全年度買水費用共34.56億，比前一年增加了5億左右。

郭俊銘指出，台水到去年十一月底，盈餘原本還有約11億。可是因為新增買水費用、折舊攤提加速，最後稅前淨利是5.83億元。

郭俊銘表示，雖然台水這一、兩年的淨利打破過去20年紀錄，因為有新工程上來，明年開始會有攤提費用。如果台水自有水權能夠達到65%，也不用再花這麼多錢跟別人買水，漲價壓力會比較小。

媒體詢問，「是否就可以不用漲水價？」郭俊銘說「當然啊，這是一個好方法」。

台水董事長郭俊銘（右）今天說明台水去年盈利創新高，以及未來會爭取更多自有水權。記...
台水董事長郭俊銘（右）今天說明台水去年盈利創新高，以及未來會爭取更多自有水權。記者高詩琴/攝影
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台水農田水利會

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