離岸風電5.5GW 荷蘭廠商盼參與建設

2018-01-17 19:08 中央社 台北17日電



台灣外海擁有良好風場，西元2025年目標預計發展5.5GW離岸風電，荷蘭辦事處指出，荷蘭在歐洲離岸風場市占25%，荷蘭廠商期望投入離岸風電基礎設施及海事工程建設。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德今天表示，荷蘭在歐洲海上風場市占率已經達到25%，2014年海上風場產值已經達到10億歐元（約新台幣360億元），年增率達12%，位居世界第二，僅次於丹麥。紀維德表示，荷蘭政府預計2023年，離岸風電再增加4.5GW的裝置容量。

荷蘭辦事處指出，現有的離岸風電約1GW的裝置容量，之前就像台灣一樣，由開發商自行整合，進行環評等，所以耗費很多時間，未來新增加的4.5GW，荷蘭政府擬將採取競標制，由政府確保併聯、港口設施，並公開風場環評資訊等環節，希望開發商引進新的技術，有效降低成本。

荷蘭辦事處認為，台灣風場條件良好，加上政府政策目標明確，已經有許多國際開發商期待進駐台灣市場，荷蘭的廠商在提供水下基礎製造、安裝運送及打樁工程，還有電纜鋪設、風場運籌與維護等，可以提供國際開發商好的設施跟計畫。但實際參與方式仍無確定的計畫。

除了過去舉辦工作坊等方式外，荷蘭今年也將與經濟部能源局合作舉辦再生能源政策與產業雙邊論壇，交流能源轉型看法，如何透過有力的政策支持、鼓勵企業創新，成功降低政府需補貼離岸風力發電的成本，達到可負擔的再生能源價格。未來預計與台灣法人智庫合作，發展海事工程的人力教育與培訓課程。

2016年荷蘭使用的再生能源，有63%來自生物質，並鼓勵創新方式嘗試多元電力來源。目標2023年碳減排23%、2030年不再使用燃煤，而荷蘭國內最新的風場，競標後每百萬瓦價格為54.5歐元，包含輸電費，每度電不到新台幣2元。

台灣2025非核家園政策目標，預計再生能源發電占比應提升至20%，裝置容量約為27GW，其中離岸風電5.5GW，將由開放的遴選及競標制度，決定開發廠商，預計今年第1季執行遴選，第3季開始簽約。