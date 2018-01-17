親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

超扯！名餐廳彩蝶宴爆供應三杯穿山甲、紅燒山羌遭法辦

離岸風電5.5GW 荷蘭廠商盼參與建設

2018-01-17 19:08中央社 台北17日電

台灣外海擁有良好風場，西元2025年目標預計發展5.5GW離岸風電荷蘭辦事處指出，荷蘭在歐洲離岸風場市占25%，荷蘭廠商期望投入離岸風電基礎設施及海事工程建設。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德今天表示，荷蘭在歐洲海上風場市占率已經達到25%，2014年海上風場產值已經達到10億歐元（約新台幣360億元），年增率達12%，位居世界第二，僅次於丹麥。紀維德表示，荷蘭政府預計2023年，離岸風電再增加4.5GW的裝置容量。

荷蘭辦事處指出，現有的離岸風電約1GW的裝置容量，之前就像台灣一樣，由開發商自行整合，進行環評等，所以耗費很多時間，未來新增加的4.5GW，荷蘭政府擬將採取競標制，由政府確保併聯、港口設施，並公開風場環評資訊等環節，希望開發商引進新的技術，有效降低成本。

荷蘭辦事處認為，台灣風場條件良好，加上政府政策目標明確，已經有許多國際開發商期待進駐台灣市場，荷蘭的廠商在提供水下基礎製造、安裝運送及打樁工程，還有電纜鋪設、風場運籌與維護等，可以提供國際開發商好的設施跟計畫。但實際參與方式仍無確定的計畫。

除了過去舉辦工作坊等方式外，荷蘭今年也將與經濟部能源局合作舉辦再生能源政策與產業雙邊論壇，交流能源轉型看法，如何透過有力的政策支持、鼓勵企業創新，成功降低政府需補貼離岸風力發電的成本，達到可負擔的再生能源價格。未來預計與台灣法人智庫合作，發展海事工程的人力教育與培訓課程。

2016年荷蘭使用的再生能源，有63%來自生物質，並鼓勵創新方式嘗試多元電力來源。目標2023年碳減排23%、2030年不再使用燃煤，而荷蘭國內最新的風場，競標後每百萬瓦價格為54.5歐元，包含輸電費，每度電不到新台幣2元。

台灣2025非核家園政策目標，預計再生能源發電占比應提升至20%，裝置容量約為27GW，其中離岸風電5.5GW，將由開放的遴選及競標制度，決定開發廠商，預計今年第1季執行遴選，第3季開始簽約。

荷蘭離岸風電再生能源

相關新聞

立院黨團協商稅改案 盼三大重點獲得共識

2018-01-17 11:29

都更動起來 內政部今年目標拚快轉「十倍速」

2018-01-17 10:55

出招讓川普高興？中油與美簽LNG長約 20年約107億美金

2018-01-17 20:06

台水擬爭水權65% 董座：漲價壓力會變小

2018-01-17 19:58

簽證東南亞企業來台掛牌 KPMG市占第一

2018-01-17 18:27

台水董座：爭取自有水權達65% 調漲水價壓力會變小

2018-01-17 17:25

工研院：2018製造業產值成長率升至3.49%

2018-01-17 14:53

中火周一再傳破管 點火啟動 警戒未除

2018-01-17 14:53

能源轉型白皮書第一項重點方案今出爐

2018-01-17 13:42

荷蘭要邁向2050年全面循環經濟 今先鎖定五大領域

2018-01-17 13:37

瑞銀：股市牛市依舊 提早退場會後悔

2018-01-17 12:04

響應新南向政策 櫃買中心赴大馬招商

2018-01-17 11:37

華銀提供200億 助桃園市建置太陽能

2018-01-17 09:39

國發會主委呼籲：法規鬆綁 應採負面表列

2018-01-17 00:37

國貿局：今年出口估增5.51%

2018-01-17 00:37

施俊吉：基本工資3萬 四到六年可達標

2018-01-17 00:36

國發會走訪發現 企業主最怨這3大法

2018-01-17 00:15

醫療法修法 吳東進：為何一人做錯 其他人跟著挨大板

2018-01-16 23:32

財部出3招 防杜財團法人避稅

2018-01-16 23:27

國貿局預測今年出口溫和成長 馬來西亞去年表現最亮

2018-01-16 19:02

台灣形象展今年擴大辦 新增泰國、印度兩國

2018-01-16 15:23

台股榮景是台灣經濟基本面的忠實印證

2018-01-12 15:18

決戰最後一哩 物流業陷「動脈硬化」窘境

2018-01-12 09:13
看更多

熱門文章

陸手機廠風暴 衝擊台系鏈

2018-01-17 00:24

新光金老董吳東進 生酮飲食3個月瘦2公斤

2018-01-17 06:22

營業員大翻身 群益金鼎證券最高年終「80個月」

2018-01-17 16:44

國發會走訪發現 企業主最怨這3大法

2018-01-17 00:15

賀眾老總5.6億買兩戶 天鑄成2017最熱豪宅

2018-01-17 11:35

同社區兩戶同時交易 三樓竟比十樓貴兩成

2018-01-17 12:32

復興航空4架A330-300、A321 賣掉了

2018-01-17 13:21

金融業去年獲利 衝5,678億

2018-01-17 01:02

難賣的飛機賣給誰？復興航空不說

2018-01-17 14:41

醫療法修法 吳東進：為何一人做錯 其他人跟著挨大板

2018-01-16 23:32

京東方63億人民幣貸款 獲政府豁免

2018-01-17 12:12

瑞銀分析師：歷史第2長牛市尚未終結

2018-01-17 13:28

都更動起來 內政部今年目標拚快轉「十倍速」

2018-01-17 10:55

確認收訊 4G手機下午4時測試地震訊息

2018-01-17 13:31

富邦有喜 蔡家第四代長孫滿月

2018-01-17 01:08

財團法人免稅 設三道緊箍咒

2018-01-17 00:16

名家觀點／稅改…哪來的自信與勇氣？

2018-01-17 00:39

大陸手機掀品牌淘汰賽 波及台廠

2018-01-17 00:22

金仁寶投資臺師大控股 孵獨角獸

2018-01-17 00:44

稅改案朝野協商 綠營：三扣除額有望調升

2018-01-17 00:31

林全：東洋年營收拚10億美元

2018-01-17 00:21

金仁寶進化 推動關燈工廠

2018-01-17 00:44

新台幣午盤升值2.6分

2018-01-17 12:29

鄭貞茂: 個人信託財產平均僅161萬 規模不夠大

2018-01-16 21:59

南亞科獲利亮眼 去年一天賺1億

2018-01-17 00:27

鴻海揪陸企 打造智慧城

2018-01-17 00:25

金立陷財務危機 劉立榮最艱困的一局棋

2018-01-17 00:23

台塑越鋼Q2產量 倍增

2018-01-17 00:20

國發會主委呼籲：法規鬆綁 應採負面表列

2018-01-17 00:37

保險業投資台股 金額暴增

2018-01-17 01:08

3扣除額可望加碼1～2萬 明年報稅可適用

2018-01-17 14:15

鄭貞茂：信託法規擬鬆綁

2018-01-17 01:08

子公司南向合作 中鋼、台塑親上加親

2018-01-17 00:20

打破日本壟斷 軟板智慧製造成立技術研發聯盟

2018-01-17 16:03

財部出3招 防杜財團法人避稅

2018-01-16 23:27

浩鼎籌銀彈 將啟動增資

2018-01-17 00:20

稅改協商若無共識 綠委：不排除動用表決

2018-01-16 22:22

立院黨團協商稅改案 盼三大重點獲得共識

2018-01-17 11:29

新光金十二大工程陸續完工 後年起年租金6億入袋

2018-01-17 01:08

狗年套幣1,800元 25日開賣

2018-01-17 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top