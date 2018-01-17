排除企業5缺說明會 首場台中登場

2018-01-17 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



行政院針為排除產業關注的缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等5缺問題，由行政院發言人徐國勇率經濟部次長龔明鑫等人，在全台工業區舉辦13場說明會，今天首場在台中工業區登場，與在地企業面對面溝通。出席的台中市副市長張光瑤說，市府全力配合中央政策，並擔任企業主與中央溝通的橋樑，共同解決五缺問題，加速台中經濟發展。

行政院今天起舉辦13場「排除企業投資五缺障礙說明會」，今天早上在台中工業區登場。徐國勇說，經濟是台灣的重要命脈，台中更是台灣的經濟發展重鎮，政院除了提出解決五缺的具體對策外，更著重執行效率，有市府的支持將讓政策推行得更快速。

張光瑤則指出，市府全力配合中央政策，並擔任企業主與中央溝通的橋樑，加速台中經濟發展。他也呼籲企業主，若在經營管理上面臨問題，可踴躍向市府反映，市府也會持續主動關心企業所需，讓五缺問題獲得解決。

龔明鑫說，中央針對產業缺地問題，至111年預估提供產業用地約1442公頃；中部產業用水持續成長，但各區域水源分布不均、輸水效率低，前瞻計畫將投注大量資源在湖山水庫、水湳再生水、大安大甲溪聯合運用等；缺電問題，遇空汙期，以聯合調度機制彈性降載火力發電機組，去年實施逾30次，改善中部空汙。