荷蘭要邁向2050年全面循環經濟 今先鎖定五大領域

2018-01-17 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



荷蘭辦事處代表紀維德（右）今天解釋荷蘭政府推動循環經濟的計劃。記者高詩琴／攝影 分享 facebook 台灣政府提出五加二產業，循環經濟是其中之一。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）今天指出，荷蘭政府的目標是2050年要邁向全面循環經濟，從今年起連續3年是「前置準備期」，2021年則會開始在五大領域出發，分別是生質能、塑膠、營造、零售與生產5個領域。

紀維德表示，開始推動循環經濟就像登山一樣，前3年要先在基地準備營地，就像是先準備法規、基礎建設等。以台灣為例，就有一個問題，「廢棄物定義是什麼？」在目前的法規下，廢棄物不能當成產品原物料。他建議台灣政府可以釐清廢棄物的種類和流向，才能找到機會。

紀維德表示，荷蘭推動循環經濟，初估可以增加5萬個工作機會，帶動70億產值，荷蘭政府已定下目標，2050年要邁向全面循環經濟，將阿姆斯特丹打造成「循環經濟的矽谷」。史基普機場更是要在2030年廢棄。

紀維德指出，15日荷蘭政府才公布5個轉型議題，設立了大目標。未來要先從五大領域開始推動循環經濟，分別是生質能、塑膠、營造、零售、生產5個領域。荷蘭辦事處補充，生產是指產業全面導入循環經濟概念，這樣才有機會做到未來全面循環經濟。

荷蘭辦事處表示，也對台灣政府提出7項建議。首先，要先透過循環掃描，才能確認原物料供給來源以及廢棄物種類和流向。其次，制定策略目標與獎懲辦法，提供獎勵誘因與訂定罰則。希望產官學攜手合作，組織平台。另外也包括執行先導計劃、國際合作與政府以身作則。