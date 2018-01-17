瑞銀分析師：歷史第2長牛市尚未終結

2018-01-17 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



陳彥甫說，很多人認為牛市這麼久，可能今年股市不會再漲了，牛市雖分「前中後期」，但後期上漲程度不會比之前低，他說，股市投資在經濟和獲利仍有機會強勁成長前提下，今年仍有上升空間；以美國市場來說，計入稅改效應前提下，預期今年美股投報率有15%，歐元區有9至11%，新興市場應有10到12%獲利成長。

至於今年貨幣表現，陳彥甫說，亞洲貨幣總體有升值空間，美元短期會反彈，但長期弱勢持續，歐元長期被低估，歐洲央行若在今年9月底結束QE（量化寬鬆），歐元相對美元今年會表現強勢，瑞銀預測到今年底前，歐元兌美元匯率到1.25元。

美國今年經濟不錯，但為何美元不強？陳彥甫說，很大原因是美國有「財政和貿易」雙赤字，赤字壓力下，美元很難走強，且貨幣多半在「升息前」會走強，美國已啟動升息腳步，今年有望再升息3次，而歐元最快到2019年下半年才有機會升息。