工研院：2018製造業產值成長率升至3.49%

2018-01-17 14:53 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）今日宣布調升2018年台灣製造業產值成長率為3.49%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）今日宣布調升2018年台灣製造業產值成長率為3.49%，較上次預測上修0.24個百分點。

IEK指出，綜觀2018年全球景氣延續溫和成長趨勢，包括歐、美、日等主要經濟體景氣持續穩步走升，帶動世界貿易持續復甦，加上美國稅改過關，2018年全球景氣可望延續2017年成長趨勢。國際原物料價格盤堅，也有利我國製造業產值成長，因此，IEK對今年台灣外銷市場表現審慎樂觀，正向看待台灣經濟前景。

IEK根據台灣製造業趨勢預測模型（IEKCQM）的預測結果，提出2018年台灣製造業產值成長率將來到3.49%預估看法，受惠產品價差，我國製造業附加價值持續進步，不過，由於2017年台灣出口成長年增率達13%，創2011年以來最大增幅，在基期墊高影響下，今年台灣出口成長力道將回復常態水準。

從全球各地經濟態勢來看，IEK指出，美國落實稅改方案將進一步提升全球有效需求，加上國際原油價格穩中透強，近年原料跌價對產值的負面影響明顯降低，如民間企業能響應政府增加投資，將可望挹注國內需求，將是支撐今年經濟正向發展的因素。

不過，美國啟動升息循環、歐元區減少寬鬆力道等政策所造成國際匯市波動風險，值得密切關注。中國大陸債務問題及加強「污染防治」力道，預料將影響產業經營與投資，以及中國大陸經濟轉型及供應鏈在地化持續進行，將逐漸影響我國對中國大陸中間財貨出口；此外，美中貿易逆差與東北亞地緣政治問題掛勾，恐牽動美中貿易摩擦風險，以及新世代行動裝置銷售情況是否符合預期，將影響台灣相關供應鏈業者。

IEK綜合分析，2018年全球景氣延續成長趨勢，預估通膨溫和成長，可望支撐我國製造業產值成長動能；IEK也提出建議，台灣應把握近年附加價值改善及全球景氣回溫，加碼投資，掌握未來市場先機，持續創造產業附加價值。