中火破管清晨5:20點火啟動 警戒橘燈仍未解除

2018-01-17 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳雲上 ╱即時報導



去年7月才破管的台中火力電廠8號機，周一（15日）再傳破管，加上大潭7-2號機組停機檢修，共減少85萬瓩電力，備轉容量率掉了2.8%，台電預估今天（17日）備轉容量率僅5.18%、供電燈號將再次亮出代表警戒的橘燈，也是今年第三顆橘燈。

不過，由於中火8號機已在今清晨5時20分正式點火啟動，只要在今晚6時的預估尖峰時前併聯發電、並能增加20萬-30萬瓩電力，備轉容量有機會回升至6%以上，有助化解供電警戒橘燈的危機。

預估中火8號機滿載的總供量將達55萬瓩，但能否順利全面併聯供應，尚需觀察。而大潭7-2號機組因葉片軸承旋轉發生震動，目前續處於停機檢查狀態。

台電副中央電力調度監鄭有財表示，冬季的用電尖峰時段和夏季不同，預估今天的用電高峰將在下午6時左右出現，預估最高用電量約在2820萬瓩，最大供電能力只有2966.2萬瓩，預估今日的尖峰備轉容量率只有5.18%，仍在6%基準線下，續亮第三顆橘燈。今年第一顆橘燈是1月8日，當時備轉僅剩4.4%。

鄭有財說，雖然中火8號機報清晨已啟動， 但仍不算入調度機組中。且今天天氣和昨天差不多，備轉容量率估計5.18%，燈號仍為供電警戒橘燈。