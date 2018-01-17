瑞銀：股市牛市依舊 提早退場會後悔

2018-01-17 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



瑞銀今天發表2018投資展望，預測全球經濟成長率3.8%，並認為股票市場持續締造良好環境，牛市依舊，在貨幣方面認為美元持續弱勢，看好加幣、歐元和新興市場貨幣 。

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫表示，這一波股市牛市已走了九年，是歷史以來第二長的牛市，許多投資人都在擔憂股市是否泡沫化了？

但瑞銀的看法是，股市牛市尚未完結，通常牛市不會因為時間久了就結束，而是有其他因素驅動，但目前沒有看到牛市終結的訊號。

陳彥甫表示，過去牛市平均是走三到四年，這次比較長，投資人關切是否要獲利了結，落袋為安；但是根據經驗，牛市後期上漲程度不會比之前低，牛市結束之前整個投資都還有上升空間，這時候還是要繼續投資，過早退場會錯失很多獲利機會，付出高昂代價。

在貨幣方面，陳彥甫表示，瑞銀去年就不看好美元，而是看好歐元、英鎊，當時市場看法分歧，不過後來顯示，去年表現最差是美元；今年瑞銀認為美元仍相對弱勢，但不會像去年那麼弱，看好加幣和歐元有上漲空間，還有新興市場貨幣。

瑞銀表示，亞太區2018年的前景依然樂觀，日本經濟成長率可能持平於1.8%，中國經濟繼續有序放緩，建築業可能因房價下跌而降溫，相形之下由於經濟改革開始彰顯效果，印度成長有望超過中國 ，可達7.4%。

除了日本之外的亞洲股票在2018年有望進一步上漲，不過鑒於各國央行更趨鷹派以及地緣政治問題揮之不去，亞洲資產在2018年的表現可能無法超越去年的創紀錄漲幅。

瑞銀認為，韓元、新台幣、泰銖、新加坡元和馬來西亞林吉特對美元將走高，印尼盾、印度盧比和菲律賓披索走勢可能持穩，人民幣對美元應會溫和升值，日圓在2018年將會橫盤整理。