響應新南向政策 櫃買中心赴大馬招商

2018-01-17 11:37 中央社 台北17日電



響應政府推動新南向政策，櫃買中心與安侯建業（KPMG）赴馬來西亞舉辦台灣資本市場說明會，吸引逾50家有意來台掛牌企業參加，透過交流，強化台灣資本市場與東南亞企業連結。

證券櫃買中心董事長陳永誠表示，自2012年起迄今，櫃買中心陸續到訪馬來西亞進行業務推動5次，將馬來西亞列為東南亞海外業務推動的重點地區。今年海外業務推動的第一站即安排到馬來西亞參訪。

他強調，櫃買中心自1994年成立以來，積極協助各企業成長與發展，已協助超過1000家企業進入資本市場，堪稱是提供中小企業進入資本市場籌募資金的最佳管道。

他也表示，企業透過上櫃的規劃，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，永續經營，更可妥善規劃培養二代接班傳承。

陳永誠說，櫃買中心積極配合政府新南向政策，希望藉由推動東南亞企業來台上櫃，促進台灣與東南亞國家經貿與投資的互惠交流，強化台灣資本市場與東南亞企業的連結，共創經濟發展雙贏的活水泉源。

截至今年1月10日，櫃買中心主板市場已有746家企業掛牌，其中外國企業有34家，主要營運地在東南亞的外國企業有13家。未來櫃買中心將以台灣資本市場所具備的合理本益比、合理周轉率及再籌資市場接受度高等優勢，協助企業發展茁壯。

安侯建業台灣所主席于紀隆則表示，根據KPMG長期服務東協華商企業的經驗，華商企業普遍面臨產業升級、家族傳承與接班及擴展品牌通路等問題挑戰，企業如何掌握東協最新的商機與迎接挑戰，更是許多企業面臨的重要課題。

于紀隆建議，企業應將營運地、註冊地及籌資地做全球布局的考量，選擇對企業提供最有利條件的地區或國家相對重要。截至目前為止，東南亞企業來台掛牌家數20家，KPMG所簽證的企業有高達8家，市占率為業界第一。

于紀隆說，東協企業正值崛起階段，台灣政府也積極推動新南向政策，台灣資本市場應如何抓緊此一良機，在東協各國資本市場成型前的空窗期，吸引東協優良企業來台掛牌，打造台灣資本市場成為「東協概念股」平台，進而爭取國際資金挹注，成為刻不容緩的重要議題。