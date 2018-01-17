立院黨團協商稅改案 盼三大重點獲得共識

2018-01-17 11:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



立法院各黨團今天協商稅改案，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制，以及中小企業營所稅是否維持17%為三大重點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 立法院上午進行朝野黨團協商稅改案，盼三大重點獲得共識，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制、以及中小企業營所稅是否維持17%為三大重點。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，包括薪資所得扣除額在內的三項扣除額，目前最有機會獲得朝野共識再調升。

股利所得分離課稅上，國民黨團提出分三級的課稅方式，股利所得500萬元以下課徵26%、500萬元至1,000萬元課徵30%、1,000萬元以上課徵30%，立委曾銘宗表示，分級課稅才可避免本次稅改過度向富豪傾斜；時代力量則要求兩級課稅，立委黃國昌說，分級課稅的累進課稅精神必須維持。