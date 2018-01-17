都更動起來 內政部今年目標拚快轉「十倍速」

2018-01-17 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



內政部次長花敬群。 記者黃義書攝影/聯合報系資料照 分享 facebook 內政部次長花敬群昨（16）日直指，危老條例通過後，民間動能已經起來了，政府今年目標是推動效率要快轉「十倍速」，但台灣都市老化的速度，很可能要50倍速才來得及。

「今年對台灣來講，在都市更新這件事情，會是全面啟動。」花敬群表示，危老條例三讀後，六都積極配合響應；去年11月底，高雄市與新北市均爭取全國首件危老個案，除了這二案，還有七案已經在申請核准中，且最近這一個月，全台就有105個社區完成符合危老重建的評鑑，「民間動能已經起來了」。

內政部昨舉辦為期二天的都市更新國際研討會，花敬群致詞時表示，過去都更案件推動效率不高，平均一年只有50個案子，而內政部目標是今年光危老條例的案子就要做到500件，意即快轉「十倍速」。

但他坦言，十倍速的都更速度對於台灣都市老化、衰敗的情勢還是不夠，初步評估，可能至少要到達50倍速，都市環境才不會繼續老化、並趨於穩定。換言之，一年至少2,500案的都更案才來得及。

內政部長葉俊榮致詞時也強調，今年二大任務就是「住宅」與「都更」，必須提供足夠住宅機會給民眾，並推動都更；都市危險及老舊建築物加速重建條例去年已三讀通過，現由立法院審議中的都市更新條例修正草案，也有助於解決都市更新執行困境。

另外，花敬群也說，台灣都市更新的需求很龐大，不可能只靠建商、民間自力更新來解決，全台灣總動員是未來勢必要走的道路；國家住宅及都市更新中心設置條例草案已經在臨時會，預計本月可以順利三讀，這背後很重要的意義，是把政府執行量能可以提升。

花敬群期待，住都中心設立後，可以是政府和民間一起正式啟動都更能量，並把都市更新的格局拉高到以整個都市為尺度，加入居住、防災、公共設施、服務品質提升、產業發展甚至財務規劃等更全面的思考。