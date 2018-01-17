施俊吉：基本工資3萬 四到六年可達標

2018-01-17 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院副院長施俊吉 分享 facebook 行政院副院長施俊吉昨（16）日表示，如果台灣可以維持經濟成長，並讓法定基本薪資成長率高於經濟成長率，相信四到六年，就可以達成蔡英文總統基本薪資3萬元以上的夢想。

施俊吉昨天在廣播專訪表示，今年元旦，台灣基本工資調高到22,000元，調幅4.5%，比今年經濟成長2.2%左右來得高。假設我們能夠再調高一點，每年調6%，2024年初的基本工資就能超過3萬。

施俊吉還說，若每年調7%，五年內（2023年）基本工資就超過3萬；若更極端一點每年調8%，在2022年的年初，基本工資差70元就可達到3萬元了。

有民眾質疑，2022~2024年離好遠，何不2018年就一次漲到位。施俊吉對此回應說，南韓就是這麼做，今年將基本工資調高16%，結果中小企業倒了，大企業裁員了，所以不能極端。維持經濟成長，法定工資成長率高於經濟成長率，相信四到六年就可以達成。

施俊吉還表示，行政院長賴清德的醫師背景，總是用醫師辦法解決許多實際問題，例如解決低薪問題，如果把台灣現狀看成一個多重器官衰竭症的病患，可以採用「雞尾酒療法」，包括提高基本工資、增加就業機會、替公務人員加薪3%等都是，但是否真的有效？效果可能模糊。

但如針對特定問題進行「標靶治療」，例如失業多的青年，低薪的餐飲業等，就會推出針對性對策的「標靶治療」。