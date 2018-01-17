國發會走訪發現 企業主最怨這3大法

國發會主委陳美伶昨天在「二○一八投資台灣高峰論壇」表示，國發會已擬定三大策略來加速法規鬆綁。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國發會主委陳美伶昨天表示，實際走訪企業發現，企業主認為最「顧人怨」的三個法律分別是採購法、環評法和勞基法。她指出，法規應該從正面表列轉向負面表列，未來將加速法規鬆綁，原則上法律沒有禁止的就可以做。

陳美伶昨天上午出席「二○一八投資台灣高峰論壇」指出，依據二○一七全球競爭力報告，我國整體排名第十五，但法規相關指標卻落到卅五名，鼓勵外國人投資是七十九名，顯示現有法規對經濟產生障礙。

一套衣服讓所有產業穿

政府多年來都說要鬆綁法規，但為什麼沒做到？陳美伶認為，歸根究柢就在於公務員防弊重於興利的保守心態，常常「帽子拿掉，衣服都沒換」，甚至很多函釋恐踰越母法。未來正面表列應該轉為負面表列，從「條文沒寫就不能做」轉為「法律沒有禁止的就可以做」。

陳美伶表示，她去接觸各界企業人士，聽到埋怨最多的三個法律，第一是採購法，第二是環評法，第三是勞基法；大家都認為這三個法規對我國產業發展影響最大。而這三個法都有共通性，就是「一套衣服讓所有產業穿」，法規是剛性的，沒有彈性和機動性，但是不管胖瘦，所有企業適用一樣的法規。

勞基法 應修到適合百業

陳美伶指出，採購法立意良善，但把工程採購、勞務採購等都放一起，讓採購法防弊重於興利，有些子法和函釋從她的角度看，已經踰越母法，母法沒那麼嚴格，但是公務員擔心圖利，一定要嚴格執行。而環評法的不確定性，則一再延宕投資案。陳美伶表示，現在是科技社會，工作型態改變，勞基法無法適應百業，防弊重於興利，讓公務員站在防弊角度執行法令，如何讓投資能加速？

陳美伶說，這些法規都要調整修正，勞基法雖然已修正，但行政院長賴清德交代，還要再修到成為適合百工百業的勞基法。而為加速法規鬆綁，國發會已擬定由下往上、由外而內及加強時間管理三大策略，要求各部會從函釋開始檢討、從民間需求出發，要求財經部會由副首長帶領每兩周回報進度，全面檢視目前不適宜法規。

打卡鐘、印鑑制度要淘汰

此外，陳美伶也提到，打卡鐘和印鑑制度都已落伍，應該被淘汰。她說，現在已經是數位化時代，但很多機關仍要求要印鑑，「為什麼相信那顆章，卻不相信本人就在你面前」？還有設置打卡鐘的問題，隨著工作型態改變，未來應該只要勞資協商好，可以不用設置打卡鐘。