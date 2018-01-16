醫療法修法 吳東進：為何一人做錯 其他人跟著挨大板

2018-01-16 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



吳東進談醫療法修法，「為什麼只有一個人做錯事，其他人都要跟著挨卅大板」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

醫療法修法方向，讓國內許多私立醫療院所大呼吃不消，醫院經營者認為，政府修法方向宜周全考量，不宜針對「個案」，但現在很明顯是因為長庚相關事件而來。新光醫院董事長吳東進表示，「為什麼只有一個人做錯事，其他人都要跟著挨卅大板」。

吳東進昨天出席新光金控新春餐會，他會後表示，醫院絕非暴利行業，以私立醫院來說，醫療院所本業利潤率大概只有百分之二，很多知名醫院，其實要靠捐贈或其他財源挹注，才不至於發生虧損。

以新光集團下的新光醫院來說，雖持有同集團的新光保全股票，但占比並不高。新光醫院派出三名代表以「法人代表」方式去新光保全當董事。吳東進說，這麼做是讓這三名代表領到的董監事酬勞資金可挹注給新光醫院，過去廿多年來，已挹注一點五億多元的董監酬勞給新光醫院。

根據醫療法修法方向，未來新光醫院和新光保全的董監事不能重複，也就是說，新光醫院未來將短少三席董事可能帶進的酬勞挹注。吳東進說，現在十家財團法人醫療院所，可能有九家都不能靠本業賺錢，但醫療法修正方向，會讓不賺錢的情況加速，可能很快每家醫院都不賺錢。

吳東進說，財團法人醫院對台灣醫療資源有一定貢獻，身為業者尊重主管機關修法原則，但若因為單一事件修法，並不符合修法本意和比例原則，尤其這次修法，可能會讓許多財團法人醫院財源斷掉，業者也認為，一個人做錯事，但現在大家都跟著挨卅大板，實在有點莫名其妙。