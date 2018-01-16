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他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

財部出3招 防杜財團法人避稅

2018-01-16 23:27聯合報 記者蘇秀慧／台北報導

防堵財團法人變成避稅工具，財政部祭出三道緊箍咒。 圖／聯合報系資料照片
防堵財團法人變成避稅工具，財政部祭出三道緊箍咒。 圖／聯合報系資料照片
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防堵財團法人變成避稅工具，財政部今天預告修正「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」草案，祭出三道緊箍咒，包括大型財團法人公益等支出比率提高到八成，才能免納所得稅。

現行財團法人免稅標準包括，用於與其創設目的有關活動之支出，不低於基金之每年孳息及其他各項收入的百分之六十；即公益等支出比率不低於基金的孳息及其他收入的六成。

修正草案規定，未來將分三級，依財產或收入總額規模不同，公益等支出比率必須達百分之六十、七十或八十，才可以免納所得稅。

三道緊箍咒包括：原則禁止回購捐贈事業股票；大型財團法人公益等支出比率提高到八成等，不符規定者將不能享有免稅優惠；不能對捐贈人或與捐贈人有關係的人，以顯不相當的代價交易，讓其獲利。

財部官員說，修正草案將預告六十天，如果外界沒有其他意見，就會上路。

財團法人常被質疑變成避稅工具、控股單位，去年底醫療財團法人如何課稅再度引發關注，財部啟動對財團法人免稅規定的檢討，財團法人的免稅規定，主要依行政院訂定的「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」。

修正案三大重點，第一，原則禁止回購捐贈事業股票，以免淪為控股單位。不論有無上市櫃，原則禁止，除非主管機關另有政策考量。例如台塑捐贈長庚醫院，以後長庚醫院就不能再新增投資台塑股票，否則就不能享有免稅優惠。官員透露，這項措施不溯及既往，以新增為限。

第二，分三級，提高大型財團法人公益等支出比率。

第三，不能對捐贈人或與捐贈人有關係的人，以顯不相當代價交易，讓關係人獲利。

長庚

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