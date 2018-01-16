稅改協商若無共識 綠委：不排除動用表決

2018-01-16 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



繼勞基法、農田水利會改制等案處理完成後，立院臨時會下階段將登場的便是稅改案與中央政府總預算的協商。民進黨立院黨團書記長何欣純指出，稅改案是剩下三案中首要處理的第一案，但仍提到若最終朝野無法達成共識，仍會需要動用表決的方式來處理此案，因此不排除稅改最後會再次落入表決大戰的可能。

何欣純表示，稅改案的協商在明（17）日登場後，周四將會再進行總預算的協商，而後續的時程安排將待這兩日的協商進度與周五黨團會議中決定。

何欣純指出，相對於勞基法與農田水利會改制等案，稅改是朝野爭議點較少的單純草案，而民進黨團將以政院版為主進行討論，希望可以透過協商好好審理此案。然而，她也提到，雖然扣除額等條文項目有談判的空間，但強調若最終朝野協商無結論，還是會採用表決方式完成三讀。

「重頭戲其實在總預算。」何欣純分析，臨時會剩下的三案中，在野黨目前針對總預算提出了上千項預算提案，這可能左右到臨時會中剩下議案在審理時間安排。

民進黨團立院總召柯建銘指出，總預算是剩下的議案中最為麻煩的一項，指出在野黨目前累計提案超過3000項，即使是透過連續表決都相當耗時。「（議案間）都是有牽動性的。」他強調，不管是稅改還是總預算案，協商時間一延長都會影響到彼此的審理進度，因此呼籲朝野在這兩案上理性溝通。