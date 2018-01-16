供電警戒橘燈亮 備轉容量率今年第二低

2018-01-16 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



今天供電燈號亮起今年第二顆「供電警戒」橘燈，台電表示，因台中電廠8號機、大潭電廠7-2號機故障，加上冬天多部機組歲修，備轉容量率5.01%，創下今年第二低的紀錄。

台電表示，截至今日為止，歷年1月用電量前10高，有8天都是在今年創下，今年1月用電量確實高於以往。

今年1月備轉容量率多在6%以上，為「供電吃緊」黃燈，目前僅出現兩次橘燈，分別為1月8日備轉容量率4.4%與16日，但台電預估，明天備轉容量率仍低於6%，可望出現第三次橘燈。

台電調度處副中央調度監鄭有財表示，台中電廠8號機周一破管解聯，修復後問題未解決，16日仍無法併聯發電，預計17日可修復完成。

鄭有財指出，試運轉中的大潭電廠7-2號機，因葉片軸承旋轉時發生震動，停機檢查，光是台中、大潭就減少約3%的供電能力。

另外，大林新1號機同樣在試運轉階段，16日晚間才併聯升載，且冬季為機組歲修期，包括台中電廠10號機、大潭電廠3號機、興達電廠2號機、南部電廠1號機、協和電廠1號機、民營和平電廠1號機都在歲修，歲修機組裝置容量就達315.7萬瓩。

鄭有財說，今年1月用電量較高，且雖然台中電廠8號機預計今天併聯，但安全起見不計入備轉容量，因此預估今日供電燈號續亮橘燈。