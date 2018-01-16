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他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

吳東進開砲 醫療法修正不宜針對個案

2018-01-16 19:47中央社 台北16日電

新光金控董事長吳東進今天針對醫療法修法開砲，他指出，醫院並非暴利行業，很多知名醫院需靠捐贈或其他財源挹注才不會虧錢，這次修法方向恐讓醫院吃不消。

醫療法修正案目前進入朝野協商階段，修正案聚焦醫療法人「所投資企業人員不得兼任醫療法人董事、董事會須有衛福部選派具醫療背景人士擔任公益監察人、全面財務監理」等3方向。其中，醫療法人投資的公司不能擔任董事會成員，被視為「長庚條款」。

身兼新光醫院董事長的吳東進說，政府修法應考慮周全，不宜針對個案，修法很明顯是因為長庚相關事件而來，「為什麼只有一個人做錯事，其他人都要跟著挨30大板」。

吳東進舉例，以新光醫院為例，握有新光保全3席法人代表董事，用意在讓這3名董事領到的董監事酬勞資金可繳回充作新光醫院的盈餘，每年可貢獻約新台幣900萬元；但根據醫療法修法方向，未來新光醫院和新光保全的董監事「不能重複」，新光醫院未來將短少3席董事酬勞的收入。

吳東進指出，目前10家財團法人醫療院所，可能有9家都不能靠本業賺錢，但醫療法修正方向，會讓不賺錢的情況加速，可能很快的「每家醫院都不賺錢」。

除此之外，吳東進也對勞基法二度修法有意見，他認為，此次勞基法修法仍不夠完善，應啟動三度修法。

吳東進表示，勞基法明訂每天工作時數加上延長工時不得超過12小時，但有些行業因工作型態關係，每日工作時數一定會超過12小時，例如保全業，通常是工作一天、休息一天，建議可以仿效日本的「4個小時休眠時間」，針對服務業訂定專章。

吳東進說，如果一例一休硬要套在各種行業，將迫使有些行業的員工為了多賺錢而被迫一人做兩份工作，恐怕更為勞累，台灣服務業、長照產業有迫切的人力需求，勞基法應進行三次修法貼合產業需求。

勞基法保全長庚

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